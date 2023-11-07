Дрони харківської бригади під Бахмутом підбили техніки РФ на $6,5 млн (відео)
Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів “Ахіллес” харківської 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка за допомогою FPV-дронів уразила 11 одиниць техніки та два окопи з особовим складом ворога на Бахмутському напрямку.
Про це повідомляє в телеграмі командир роти Юрій Федоренко.
За його даними, захисники підбили танк Т-72Б3 за 3,5 мільйона доларів, танк Т-72Б за 3 мільйони, гармату МТ-12 “Рапіра”, гармату Д-20, УАЗ “Патріот” та дві “Буханки”, а ще одну “Буханку” знищили.
Сукупна вартість ураженої техніки – понад 6,5 мільйона доларів, зазначив Федоренко.
Відео: телеграм Юрія Федоренка
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: ахиллес, бахмут, дроны, танки, техника, федоренко, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Листопада 2023 в 22:05;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів “Ахіллес” харківської 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка за допомогою FPV-дронів уразила 11 одиниць техніки та два окопи з особовим складом ворога на Бахмутському напрямку.".