Дрони харківської бригади під Бахмутом підбили техніки РФ на $6,5 млн (відео)

Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів “Ахіллес” харківської 92-ї ОШБр ім. кошового отамана Івана Сірка за допомогою FPV-дронів уразила 11 одиниць техніки та два окопи з особовим складом ворога на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє в телеграмі командир роти Юрій Федоренко.

За його даними, захисники підбили танк Т-72Б3 за 3,5 мільйона доларів, танк Т-72Б за 3 мільйони, гармату МТ-12 “Рапіра”, гармату Д-20, УАЗ “Патріот” та дві “Буханки”, а ще одну “Буханку” знищили.

Сукупна вартість ураженої техніки – понад 6,5 мільйона доларів, зазначив Федоренко.

Відео: телеграм Юрія Федоренка

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