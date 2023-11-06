Харківська бригада змогла вибити ворога з низки позицій
Сили оборони завдяки командуванню та злагодженій роботі 92-ї ОШБр змогли потіснити ворога та закріпитися на нових позиціях. Про це в етері нацмарафону повідомив командир роти безпілотних авіаційних комплексів “Ахіллес” Юрій Федоренко.
Наразі 92 ОШБр воює на кількох ділянках фронту – зокрема, на Бахмутському напрямку. За словами Федоренка, ситуація під Бахмутом залишається незмінною.
“Для противника є чітке завдання від їхнього командування: за будь-яку ціну зупинити наступ і штурмові дії Сил оборони, а також повернути втрачені позиції. Як наслідок – на окремих коротких відтинках противник проводить ударно-штурмові дії, намагаючись повернути собі позиції, але успіху не має. Будь-які його намагання провести такі дії дуже жорстко зустрічаються Силами оборони. І як наслідок противник втрачає значну кількість як особового складу, так і техніки, з якою йде в бій“, – зазначив командир роти “Ахіллес”.
За його словами, у цих завзятих, але безглуздих штурмах росіяни втрачають людей і техніку, а також артилерію, яка прикриває штурмовиків.
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У Сил оборони водночас є поступ.
“На інших відтинках за останній тиждень Силами оборони, зокрема, завдячуючи командуванню та злагодженій роботі 92 ОШБр, вдалося вибити противника з ряду позицій і закріпитися на нових. Противник намагався їх відбити, проводив ударно-штурмові дії як у денний, так і в нічний час, але успіху не має. Усі наші позиції залишаються за нами“, – повідомив Федоренко.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: 92 ошбр, ахиллес, бахмут, бои, війна, федоренко;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2023 в 09:03;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сили оборони завдяки командуванню та злагодженій роботі 92-ї ОШБр змогли потіснити ворога та закріпитися на нових позиціях. Про це в етері нацмарафону повідомив командир роти безпілотних авіаційних комплексів “Ахіллес” Юрій Федоренко".