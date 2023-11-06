Харківська бригада змогла вибити ворога з низки позицій

Сили оборони завдяки командуванню та злагодженій роботі 92-ї ОШБр змогли потіснити ворога та закріпитися на нових позиціях. Про це в етері нацмарафону повідомив командир роти безпілотних авіаційних комплексів “Ахіллес” Юрій Федоренко.

Наразі 92 ОШБр воює на кількох ділянках фронту – зокрема, на Бахмутському напрямку. За словами Федоренка, ситуація під Бахмутом залишається незмінною.

“Для противника є чітке завдання від їхнього командування: за будь-яку ціну зупинити наступ і штурмові дії Сил оборони, а також повернути втрачені позиції. Як наслідок – на окремих коротких відтинках противник проводить ударно-штурмові дії, намагаючись повернути собі позиції, але успіху не має. Будь-які його намагання провести такі дії дуже жорстко зустрічаються Силами оборони. І як наслідок противник втрачає значну кількість як особового складу, так і техніки, з якою йде в бій“, – зазначив командир роти “Ахіллес”.

За його словами, у цих завзятих, але безглуздих штурмах росіяни втрачають людей і техніку, а також артилерію, яка прикриває штурмовиків.

У Сил оборони водночас є поступ.

“На інших відтинках за останній тиждень Силами оборони, зокрема, завдячуючи командуванню та злагодженій роботі 92 ОШБр, вдалося вибити противника з ряду позицій і закріпитися на нових. Противник намагався їх відбити, проводив ударно-штурмові дії як у денний, так і в нічний час, але успіху не має. Усі наші позиції залишаються за нами“, – повідомив Федоренко.