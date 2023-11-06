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Харьковская бригада смогла выбить врага с ряда позиций

Происшествия 09:03   06.11.2023
Оксана Горун
Харьковская бригада смогла выбить врага с ряда позиций Фото: скриншот

Силы обороны, благодаря командованию и слаженной работе 92-й ОШБр смогли потеснить врага и закрепиться на новых позициях. Об этом в эфире нацмарафона сообщил командир роты беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» Юрий Федоренко.

Сейчас 92 ОШБр воюет на нескольких участках фронта — в частности, на Бахмутском направлении. По словам Федоренко, ситуация под Бахмутом остается неизменной.

«Для противника есть четкая задача от их командования: любой ценой остановить наступление и штурмовые действия Сил обороны, а также вернуть утраченные позиции. Как следствие – на отдельных коротких отрезках противник производит ударно-штурмовые действия, пытаясь вернуть себе позиции, но успеха не имеет», — отметил командир роты «Ахиллес».

По его словам, в этих упорных, но бессмысленных штурмах россияне теряют людей и технику, а также артиллерию, которая прикрывает наступающих.

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У Сил обороны в то же время есть продвижения.

«На других отрезках за последнюю неделю Силами обороны, в частности, благодаря командованию и слаженной работе 92 ОШБр, удалось выбить противника с ряда позиций и закрепиться на новых. Противник пытался их отбить, проводил ударно-штурмовые действия как в дневное, так и в ночное время, но успеха не имеет. Все наши позиции остаются за нами», — сообщил Федоренко.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 6 ноября 2023 в 09:03;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Силы обороны, благодаря командованию и слаженной работе 92-й ОШБр смогли потеснить врага и закрепиться на новых позициях. Об этом в эфире нацмарафона сообщил командир роты беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» Юрий Федоренко".