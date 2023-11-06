Харьковская бригада смогла выбить врага с ряда позиций
Силы обороны, благодаря командованию и слаженной работе 92-й ОШБр смогли потеснить врага и закрепиться на новых позициях. Об этом в эфире нацмарафона сообщил командир роты беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» Юрий Федоренко.
Сейчас 92 ОШБр воюет на нескольких участках фронта — в частности, на Бахмутском направлении. По словам Федоренко, ситуация под Бахмутом остается неизменной.
«Для противника есть четкая задача от их командования: любой ценой остановить наступление и штурмовые действия Сил обороны, а также вернуть утраченные позиции. Как следствие – на отдельных коротких отрезках противник производит ударно-штурмовые действия, пытаясь вернуть себе позиции, но успеха не имеет», — отметил командир роты «Ахиллес».
По его словам, в этих упорных, но бессмысленных штурмах россияне теряют людей и технику, а также артиллерию, которая прикрывает наступающих.
Читайте также: «Нам новая задача – взять Купянск» — ГУР перехватило разговор оккупантов
У Сил обороны в то же время есть продвижения.
«На других отрезках за последнюю неделю Силами обороны, в частности, благодаря командованию и слаженной работе 92 ОШБр, удалось выбить противника с ряда позиций и закрепиться на новых. Противник пытался их отбить, проводил ударно-штурмовые действия как в дневное, так и в ночное время, но успеха не имеет. Все наши позиции остаются за нами», — сообщил Федоренко.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: 92 ошбр, ахиллес, бахмут, бои, война, федоренко;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Харьковская бригада смогла выбить врага с ряда позиций»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 6 ноября 2023 в 09:03;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Силы обороны, благодаря командованию и слаженной работе 92-й ОШБр смогли потеснить врага и закрепиться на новых позициях. Об этом в эфире нацмарафона сообщил командир роты беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» Юрий Федоренко".