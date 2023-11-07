Дроны харьковской бригады под Бахмутом подбили техники РФ на $6,5 млн (видео)

Рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко с помощью FPV-дронов поразила 11 единиц техники и два окопа с личным составом врага на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает в Telegram командир роты Юрий Федоренко.

По его данным, защитники подбили танк Т-72Б3 за 3,5 миллиона долларов, танк Т-72Б за 3 миллиона, пушку МТ-12 «Рапира», пушку Д-20, УАЗ «Патриот» и две «Буханки», а еще одну «Буханку» уничтожили.

Совокупная стоимость пораженной техники — более 6,5 миллиона долларов, отметил Федоренко.

Видео: Telegram Юрия Федоренко

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