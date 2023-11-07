Дроны харьковской бригады под Бахмутом подбили техники РФ на $6,5 млн (видео)
Рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко с помощью FPV-дронов поразила 11 единиц техники и два окопа с личным составом врага на Бахмутском направлении.
Об этом сообщает в Telegram командир роты Юрий Федоренко.
По его данным, защитники подбили танк Т-72Б3 за 3,5 миллиона долларов, танк Т-72Б за 3 миллиона, пушку МТ-12 «Рапира», пушку Д-20, УАЗ «Патриот» и две «Буханки», а еще одну «Буханку» уничтожили.
Совокупная стоимость пораженной техники — более 6,5 миллиона долларов, отметил Федоренко.
Видео: Telegram Юрия Федоренко
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: ахиллес, бахмут, дроны, танки, техника, федоренко, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 7 ноября 2023 в 22:05;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко с помощью FPV-дронов поразила 11 единиц техники и два окопа с личным составом врага на Бахмутском направлении.".