Майже 2 тисячі солдатів втратила РФ за тиждень під Куп’янськом і Лиманом – ЗСУ

З 1 по 6 листопада на Лимано-Куп’янському напрямку РФ втратила 1826 своїх військових та 200 одиниць техніки, повідомив в етері нацмарафону начальник служби зі зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

Серед знищеної ворожої техніки, уточнив він, 22 танки та 54 бойові броньовані машини.

Нагадаємо, сьогодні в етері “24 канали” Фітьо повідомляв, що за добу на Лимано-Куп’янському напрямку було знищено 112 російських військових та 48 одиниць ворожої техніки, зокрема два танки та вісім бойових броньованих машин.