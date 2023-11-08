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Майже 2 тисячі солдатів втратила РФ за тиждень під Куп’янськом і Лиманом – ЗСУ

Суспільство 23:01   08.11.2023
Олена Нагорна
Майже 2 тисячі солдатів втратила РФ за тиждень під Куп’янськом і Лиманом – ЗСУ

З 1 по 6 листопада на Лимано-Куп’янському напрямку РФ втратила 1826 своїх військових та 200 одиниць техніки, повідомив в етері нацмарафону начальник служби зі зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

Серед знищеної ворожої техніки, уточнив він, 22 танки та 54 бойові броньовані машини.

Нагадаємо, сьогодні в етері “24 канали” Фітьо повідомляв, що за добу на Лимано-Куп’янському напрямку було знищено 112 російських військових та 48 одиниць ворожої техніки, зокрема два танки та вісім бойових броньованих машин.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Листопада 2023 в 23:01;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 1 по 6 листопада на Лимано-Куп’янському напрямку РФ втратила 1826 своїх військових та 200 одиниць техніки, повідомив в етері нацмарафону начальник служби зі зв’язків із громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.".