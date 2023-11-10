Атака «шахедов» и семь штурмов на Харьковщине — сводка Генштаба ВСУ
Ночью армия РФ атаковала Украину беспилотниками. На Харьковщине зафиксировали семь атак в районе Купянска, также враг атакует у границы с Харьковской областью в районе Стельмаховки и Новоегоровки на Луганщине.
«Ночью, российские оккупанты нанесли очередной авиационный удар по Украине, применив пять ударных БпЛА типа «Shahed-136/131″. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены четыре вражеских БпЛА», — сообщил в утренней сводке Генштаб ВСУ.
По Харьковщине враг нанес авиаудар в районе Куриловки. Населенные пункты региона — среди 125 в Украине, пострадавших от артиллерийских обстрелов.
В целом по территории Украины армия РФ нанесла два ракетных и 26 авиационных ударов, совершила 62 обстрела из РСЗО.
На фронте зафиксировали 69 боевых столкновений.
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«В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области, где наши защитники отразили семь атак противника. На Лиманском направлении противник вел штурмовые действия возле Стельмаховки и Новоегоровки Луганской области, успеха не имел», — проинформировали в Генштабе.
Авиация Сил обороны нанесла четыре удара по районам сосредоточения врага. Ракетчики поразили два российских пункта управления, четыре средства артиллерии и станцию радиоэлектронной разведки.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: Shahed, война, генштаб, обстрелы, сводка;
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- • Дата публикации материала: 10 ноября 2023 в 07:12;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью армия РФ атаковала Украину беспилотниками. На Харьковщине зафиксировали семь атак в районе Купянска, также враг атакует у границы с Харьковской областью в районе Стельмаховки и Новоегоровки на Луганщине".