Атака «шахедов» и семь штурмов на Харьковщине — сводка Генштаба ВСУ

Ночью армия РФ атаковала Украину беспилотниками. На Харьковщине зафиксировали семь атак в районе Купянска, также враг атакует у границы с Харьковской областью в районе Стельмаховки и Новоегоровки на Луганщине.

«Ночью, российские оккупанты нанесли очередной авиационный удар по Украине, применив пять ударных БпЛА типа «Shahed-136/131″. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены четыре вражеских БпЛА», — сообщил в утренней сводке Генштаб ВСУ.

По Харьковщине враг нанес авиаудар в районе Куриловки. Населенные пункты региона — среди 125 в Украине, пострадавших от артиллерийских обстрелов.

В целом по территории Украины армия РФ нанесла два ракетных и 26 авиационных ударов, совершила 62 обстрела из РСЗО.

На фронте зафиксировали 69 боевых столкновений.

«В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области, где наши защитники отразили семь атак противника. На Лиманском направлении противник вел штурмовые действия возле Стельмаховки и Новоегоровки Луганской области, успеха не имел», — проинформировали в Генштабе.

Авиация Сил обороны нанесла четыре удара по районам сосредоточения врага. Ракетчики поразили два российских пункта управления, четыре средства артиллерии и станцию радиоэлектронной разведки.