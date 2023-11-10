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Атака «шахедов» и семь штурмов на Харьковщине — сводка Генштаба ВСУ

Происшествия 07:12   10.11.2023
Оксана Горун
Атака «шахедов» и семь штурмов на Харьковщине — сводка Генштаба ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

Ночью армия РФ атаковала Украину беспилотниками. На Харьковщине зафиксировали семь атак в районе Купянска, также враг атакует у границы с Харьковской областью в районе Стельмаховки и Новоегоровки на Луганщине.

«Ночью, российские оккупанты нанесли очередной авиационный удар по Украине, применив пять ударных БпЛА типа «Shahed-136/131″. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены четыре вражеских БпЛА», — сообщил в утренней сводке Генштаб ВСУ.

По Харьковщине враг нанес авиаудар в районе Куриловки. Населенные пункты региона — среди 125 в Украине, пострадавших от артиллерийских обстрелов.

В целом по территории Украины армия РФ нанесла два ракетных и 26 авиационных ударов, совершила 62 обстрела из РСЗО.

На фронте зафиксировали 69 боевых столкновений.

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«В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области, где наши защитники отразили семь атак противника. На Лиманском направлении противник вел штурмовые действия возле Стельмаховки и Новоегоровки Луганской области, успеха не имел», — проинформировали в Генштабе.

Авиация Сил обороны нанесла четыре удара по районам сосредоточения врага. Ракетчики поразили два российских пункта управления, четыре средства артиллерии и станцию радиоэлектронной разведки.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 10 ноября 2023 в 07:12;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью армия РФ атаковала Украину беспилотниками. На Харьковщине зафиксировали семь атак в районе Купянска, также враг атакует у границы с Харьковской областью в районе Стельмаховки и Новоегоровки на Луганщине".