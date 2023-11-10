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Генштаб назвал села Харьковщины, возле которых РФ атаковала и била из авиации

Общество 18:59   10.11.2023
Елена Нагорная
Генштаб назвал села Харьковщины, возле которых РФ атаковала и била из авиации Фото: zn.ua

Войска РФ на Харьковщине нанесли авиаудары возле села Петропавловка Купянского района и села Червоный Став Изюмского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Оккупанты, пишет Генштаб, вели штурмовые действия вблизи Синьковки, а также северо-восточнее Петропавловки и Ивановки Купянского района. Также враг атаковал вблизи Стельмаховки Луганской области. Всего на Купянском направлении украинские защитники отбили семь атак.

Под артиллерийским и минометным огнем были Каменка, Двуречная, Синьковка, Петропавловка и Ивановка на Купянском направлении, а также Уды, Волчанск, Бочковое и Бударки — на Слобожанском.

Читайте также: Атака «шахедов» и семь штурмов на Харьковщине — сводка Генштаба ВСУ

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 10 ноября 2023 в 18:59;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Войска РФ на Харьковщине нанесли авиаудары возле села Петропавловка Купянского района и села Червоный Став Изюмского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".