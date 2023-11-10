Генштаб назвал села Харьковщины, возле которых РФ атаковала и била из авиации

Войска РФ на Харьковщине нанесли авиаудары возле села Петропавловка Купянского района и села Червоный Став Изюмского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Оккупанты, пишет Генштаб, вели штурмовые действия вблизи Синьковки, а также северо-восточнее Петропавловки и Ивановки Купянского района. Также враг атаковал вблизи Стельмаховки Луганской области. Всего на Купянском направлении украинские защитники отбили семь атак.

Под артиллерийским и минометным огнем были Каменка, Двуречная, Синьковка, Петропавловка и Ивановка на Купянском направлении, а также Уды, Волчанск, Бочковое и Бударки — на Слобожанском.