Генштаб назвал села Харьковщины, возле которых РФ атаковала и била из авиации
Фото: zn.ua
Войска РФ на Харьковщине нанесли авиаудары возле села Петропавловка Купянского района и села Червоный Став Изюмского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.
Оккупанты, пишет Генштаб, вели штурмовые действия вблизи Синьковки, а также северо-восточнее Петропавловки и Ивановки Купянского района. Также враг атаковал вблизи Стельмаховки Луганской области. Всего на Купянском направлении украинские защитники отбили семь атак.
Под артиллерийским и минометным огнем были Каменка, Двуречная, Синьковка, Петропавловка и Ивановка на Купянском направлении, а также Уды, Волчанск, Бочковое и Бударки — на Слобожанском.
Читайте также: Атака «шахедов» и семь штурмов на Харьковщине — сводка Генштаба ВСУ
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: авиаудар, генштаб, обстрелы, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Генштаб назвал села Харьковщины, возле которых РФ атаковала и била из авиации»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 10 ноября 2023 в 18:59;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Войска РФ на Харьковщине нанесли авиаудары возле села Петропавловка Купянского района и села Червоный Став Изюмского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".