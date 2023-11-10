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Войска РФ ударили по приграничью Харьковщины: пропала связь, начался пожар

Происшествия 21:47   10.11.2023
Елена Нагорная
Войска РФ ударили по приграничью Харьковщины: пропала связь, начался пожар

Россияне вечером 10 ноября ударили по приграничному поселку Казачья Лопань в Харьковской области.

В результате обстрелов в поселке начался пожар, данные о разрушениях и пострадавших уточняются, сообщает в Telegram глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко.

«Связь уже частично восстановлена, профильные службы работают на месте», — пишет он.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 10 ноября 2023 в 21:47;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне вечером 10 ноября ударили по приграничному поселку Казачья Лопань в Харьковской области.".