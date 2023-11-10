Войска РФ ударили по приграничью Харьковщины: пропала связь, начался пожар

Россияне вечером 10 ноября ударили по приграничному поселку Казачья Лопань в Харьковской области.

В результате обстрелов в поселке начался пожар, данные о разрушениях и пострадавших уточняются, сообщает в Telegram глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко.

«Связь уже частично восстановлена, профильные службы работают на месте», — пишет он.