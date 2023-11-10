Войска РФ ударили по приграничью Харьковщины: пропала связь, начался пожар
Россияне вечером 10 ноября ударили по приграничному поселку Казачья Лопань в Харьковской области.
В результате обстрелов в поселке начался пожар, данные о разрушениях и пострадавших уточняются, сообщает в Telegram глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко.
«Связь уже частично восстановлена, профильные службы работают на месте», — пишет он.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: задоренко, Казачья Лопань, обстрел, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 10 ноября 2023 в 21:47;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне вечером 10 ноября ударили по приграничному поселку Казачья Лопань в Харьковской области.".