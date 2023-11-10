Сили ППО вже результативно працюють – Синєгубов про атаку “шахедів”

Окупанти атакують Харківську область “шахедами”, написав о 22:35 10 листопада начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Він закликає мешканців Харкова та області перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

“Наші сили ППО вже результативно працюють”, – інформує Синєгубов.

Про те, що над територією Харківщини були помічені ворожі ударні дрони командування Повітряних сил ЗСУ та начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомили близько 22-ї години. За їхніми даними, БпЛА рухалися у напрямку Харкова.