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Сили ППО вже результативно працюють – Синєгубов про атаку “шахедів”

Події 22:46   10.11.2023
Олена Нагорна
Сили ППО вже результативно працюють – Синєгубов про атаку “шахедів”

Окупанти атакують Харківську область “шахедами”, написав о 22:35 10 листопада начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Він закликає мешканців Харкова та області перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

“Наші сили ППО вже результативно працюють”, – інформує Синєгубов.

Про те, що над територією Харківщини були помічені ворожі ударні дрони командування Повітряних сил ЗСУ та начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомили близько 22-ї години. За їхніми даними, БпЛА рухалися у напрямку Харкова.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2023 в 22:46;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Окупанти атакують Харківську область “шахедами”, написав о 22:35 10 листопада начальник ХОВА Олег Синєгубов.".