Сили ППО вже результативно працюють – Синєгубов про атаку “шахедів”
Окупанти атакують Харківську область “шахедами”, написав о 22:35 10 листопада начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Він закликає мешканців Харкова та області перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.
“Наші сили ППО вже результативно працюють”, – інформує Синєгубов.
Про те, що над територією Харківщини були помічені ворожі ударні дрони командування Повітряних сил ЗСУ та начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомили близько 22-ї години. За їхніми даними, БпЛА рухалися у напрямку Харкова.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: атака, БПЛА, дроны, сінєгубов, Харків, шахеды;
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2023 в 22:46;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Окупанти атакують Харківську область “шахедами”, написав о 22:35 10 листопада начальник ХОВА Олег Синєгубов.".