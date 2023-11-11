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Військові РФ на Харківщині проводили штурми за підтримки авіації – Генштаб

Події 07:49   11.11.2023
Олена Нагорна
Військові РФ на Харківщині проводили штурми за підтримки авіації – Генштаб

Війська РФ на Харківщині за підтримки авіації вели штурмові дії поблизу Синьківки, а також на північний схід від Петропавлівки та Іванівки Куп’янського району. Також ворог атакував поблизу Стельмахівки Луганської області.

Загалом на Куп’янському напрямку українські захисники відбили вісім атак, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.

Також окупанти завдали авіаударів біля сіл Петропавлівка Куп’янського району та Червоний Став Ізюмського району.

За даними Генштабу, вночі над Україною сили ППО знищили ракету Х-59 та 19 ударних БпЛА. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільних.

Читайте також: Сили ППО вже результативно працюють – Синєгубов про атаку «шахедів»

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2023 в 07:49;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Війська РФ на Харківщині за підтримки авіації вели штурмові дії поблизу Синьківки, а також на північний схід від Петропавлівки та Іванівки Куп’янського району. Також ворог атакував поблизу Стельмахівки Луганської області.".