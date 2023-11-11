Військові РФ на Харківщині проводили штурми за підтримки авіації – Генштаб

Війська РФ на Харківщині за підтримки авіації вели штурмові дії поблизу Синьківки, а також на північний схід від Петропавлівки та Іванівки Куп’янського району. Також ворог атакував поблизу Стельмахівки Луганської області.

Загалом на Куп’янському напрямку українські захисники відбили вісім атак, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 6:00.

Також окупанти завдали авіаударів біля сіл Петропавлівка Куп’янського району та Червоний Став Ізюмського району.

За даними Генштабу, вночі над Україною сили ППО знищили ракету Х-59 та 19 ударних БпЛА. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільних.