Головні новини Харкова 11 листопада: збиті ППО “шахеди”, як минула ніч

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7:32

Вночі українські сили ППО знищили 19 “шахедів”

Починаючи з 19:00 10 листопада по 3:00 11 листопада, росіяни запустили по Україні 31 ударний БпЛА “Shahed-136/131”, ракети Х-31 та П-800 “Онікс”, а також ракету С-300 – з Бєлгородської області, повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

“Більшість ударних БпЛА російські окупанти спрямували по прифронтових областях. Протиповітряна оборона працювала в Одеській, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській та Київській областях”, – йдеться у публікації.

7:19

Після атаки “шахедів” вночі на Харківщині тричі оголошувалась тривога

Близько 22-ї години 10 листопада командування Повітряних сил ЗСУ та начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник написали про ворожі ударні дрони над регіоном, які рухалися в напрямку Харкова. Начальник ХОВА Олег Синєгубов після відбою повідомив про “результативну роботу сил ППО”.

Після атаки “шахедів” протягом ночі повітряна тривога на Харківщині оголошувалась тричі. Двічі, за даними Повітряних сил, через ракетну небезпеку.