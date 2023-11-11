РФ завдала авіаударів біля трьох сіл Харківщини і продовжила штурми – Генштаб
Війська РФ протягом доби на Харківщині завдали авіаударів біля сіл Кислівка та Степова Новоселівка Куп’янського району, а також поблизу села Копанки Ізюмського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.
Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Стариця, Малі Проходи та Вовчанські Хутори на Слобожанському напрямку, а також Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Берестове – на Куп’янському.
На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Синьківки та Іванівки Харківської області, а також Стельмахівки та Надії Луганської області, де українські воїни відбили сім атак.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: авіаудар, генштаб, Купянский район, обстріли, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2023 в 19:07;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Війська РФ протягом доби на Харківщині завдали авіаударів біля сіл Кислівка та Степова Новоселівка Куп’янського району, а також поблизу села Копанки Ізюмського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".