РФ завдала авіаударів біля трьох сіл Харківщини і продовжила штурми – Генштаб

Війська РФ протягом доби на Харківщині завдали авіаударів біля сіл Кислівка та Степова Новоселівка Куп’янського району, а також поблизу села Копанки Ізюмського району, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Стариця, Малі Проходи та Вовчанські Хутори на Слобожанському напрямку, а також Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Берестове – на Куп’янському.

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Синьківки та Іванівки Харківської області, а також Стельмахівки та Надії Луганської області, де українські воїни відбили сім атак.