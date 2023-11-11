РФ нанесла авиаудары возле трех сел Харьковщины и продолжила штурмы — Генштаб

Войска РФ в течение суток на Харьковщине нанесли авиаудары возле сел Кисловка и Степная Новоселовка Купянского района, а также вблизи села Копанки Изюмского района, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись Старица, Малые Проходы и Волчанские Хутора на Слобожанском направлении, а также Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка и Берестовое — на Купянском.

На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области, а также Стельмаховки и Надии Луганской области, где украинские воины отбили семь атак.