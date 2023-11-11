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У прикордонні Харківщини обстріляли кладовище. У Козачій частково немає світла

Події 10:53   11.11.2023
Олена Нагорна
У прикордонні Харківщини обстріляли кладовище. У Козачій частково немає світла

Внаслідок обстрілу селища Козача Лопань Харківської області близько 20:30 10 листопада постраждалих немає, повідомляє голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко.

За його даними, росіяни завдали п’ять ударів по селищу. Більшість снарядів упала на території місцевого цвинтаря, пошкодивши кілька надгробків.

“Наразі у Козачій Лопані через пошкодження високовольтних ліній частково відсутнє світло. Фахівці Харківобленерго виконують відновлювальні роботи, але у зв’язку з постійною загрозою обстрілів спрогнозувати терміни завершення цих робіт поки неможливо”, – інформує Задоренко.

Нагадаємо, напередодні глава громади повідомляв, що внаслідок обстрілів у селищі почалася пожежа та були проблеми зі зв’язком.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2023 в 10:53;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок обстрілу селища Козача Лопань Харківської області близько 20:30 10 листопада постраждалих немає, повідомляє голова Дергачівської громади Вячеслав Задоренко.".