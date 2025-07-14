Частина Дергачівського району досі без світла після суботньої бурі
Голова Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко уточнив: отримали сотні заявок від мешканців району про пошкодження, які спричинив ураган.
13 липня енергетикам вдалося ліквідувати основні пошкодження ліній. Так світло повернули в частині Дергачів, Безруків, Руської Лозової та Слатиного.
“Без електроенергії поки що лишаються Ємці, Шовкопляси, Болибоки, Маслії, а також окремі будинки у Дергачах (вул. Золочівський шлях, Центральна, Залізнична тощо) та в деяких інших населених пунктах. Ці проблеми вирішуються у порядку черги: спочатку відновлення високовольтних ліній, потім – місцевих. За сприятливих безпекових і погодних умов роботи мають бути завершені найближчим часом“, – зазначив Задоренко.
Нагадаємо, увечері 12 липня Харківщину накрили потужна злива та шквальний вітер. Частина Харкова та низка населених пунктів області залишилися без світла. Через негоду загинула жінка, ще четверо людей постраждали, зокрема семирічна дівчинка. Пізніше у мерії поінформували: у Харкові нарахували майже 1,2 тис. повалених дерев і стільки ж гілок.
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- Категорії: Події, Україна; Теги: буря, Дергачі, світло, ураган;
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Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко уточнив: отримали сотні заявок від мешканців району про пошкодження, які спричинив ураган.".