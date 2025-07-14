Часть Дергачевского района до сих пор без света после субботней бури
Глава Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко уточнил: получили сотни заявок от жителей района о повреждениях, которые вызвал ураган.
13 июля энергетикам удалось ликвидировать основные повреждения линий. Так свет вернули в части Дергачей, Безруков, Русской Лозовой и Слатино.
«Без электроэнергии пока остаются Емцы, Шелкоплясы, Болибоки, Маслии, а также отдельные дома в Дергачах (ул. Золочевский шлях, Центральная, Железнодорожная и т.д.) и в некоторых других населенных пунктах. Эти проблемы решаются в порядке очереди: сначала восстановление высоковольтных линий, затем — местных. При благоприятных безопасности и погодных условиях работы должны быть завершены в ближайшее время», – отметил Задоренко.
Напомним, вечером 12 июля Харьковщину накрыли мощный ливень и шквальный ветер. Часть Харькова и ряд населенных пунктов области остались без света. Из-за непогоды погибла женщина, еще четыре человека пострадали, в том числе семилетняя девочка. Позже в мэрии проинформировали: в Харькове насчитали почти 1,2 тыс. поваленных деревьев и столько же ветвей.
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- Категории: Происшествия, Украина; Теги: буря, Дергачи, світло, свет, ураган;
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- • Дата публикации материала: 14 июля 2025 в 12:00;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко уточнил: получили сотни заявок от жителей района о повреждениях, которые вызвал ураган.".