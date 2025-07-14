Live
  • Пн 14.07.2025
  • Харьков  +26°С
  • USD 41.78
  • EUR 48.84

Часть Дергачевского района до сих пор без света после субботней бури

Происшествия 12:00   14.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
Часть Дергачевского района до сих пор без света после субботней бури

Глава Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко уточнил: получили сотни заявок от жителей района о повреждениях, которые вызвал ураган.

13 июля энергетикам удалось ликвидировать основные повреждения линий. Так свет вернули в части Дергачей, Безруков, Русской Лозовой и Слатино.

«Без электроэнергии пока остаются Емцы, Шелкоплясы, Болибоки, Маслии, а также отдельные дома в Дергачах (ул. Золочевский шлях, Центральная, Железнодорожная и т.д.) и в некоторых других населенных пунктах. Эти проблемы решаются в порядке очереди: сначала восстановление высоковольтных линий, затем — местных. При благоприятных безопасности и погодных условиях работы должны быть завершены в ближайшее время», – отметил Задоренко.

Напомним, вечером 12 июля Харьковщину накрыли мощный ливень и шквальный ветер. Часть Харькова и ряд населенных пунктов области остались без света. Из-за непогоды погибла женщина, еще четыре человека пострадали, в том числе семилетняя девочка. Позже в мэрии проинформировали: в Харькове насчитали почти 1,2 тыс. поваленных деревьев и столько же ветвей.

Читайте также: На наивысшей точке Альп развивается флаг Украины: его установил харьковчанин

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное за 14 июля: утром враг атаковал город
Новости Харькова — главное за 14 июля: утром враг атаковал город
14.07.2025, 11:34
Сегодня 14 июля: какой праздник и день в истории
Сегодня 14 июля: какой праздник и день в истории
14.07.2025, 06:00
Утренний «прилет» в Харькове — РФ ударила БпЛА
Утренний «прилет» в Харькове — РФ ударила БпЛА
14.07.2025, 06:59
Мост между Салтовкой и центром, новые велодороги: что хотят создать в Харькове
Мост между Салтовкой и центром, новые велодороги: что хотят создать в Харькове
12.07.2025, 21:42
Хвалила за помощь и образование РФ в интервью РосСМИ: кого подозревают
Хвалила за помощь и образование РФ в интервью РосСМИ: кого подозревают
14.07.2025, 11:35
Масштабные пожары на Купянщине после «прилетов»: экологи оценили ущерб
Масштабные пожары на Купянщине после «прилетов»: экологи оценили ущерб
14.07.2025, 12:09

Новости по теме:

20:48
Новости Харькова — главное за 13 июля: последствия невиданной бури
23:04
Из-за разгула стихии на Харьковщине в регионе задерживаются поезда
18:18
Часть Украины накроет пылевая буря, для Харьковщины — штормовое предупреждение
14:44
Качество воздуха значительно ухудшилось в Харькове и области – лабцентр
15:17
С последствиями пылевой бури борются коммунальщики в Харькове (фото)

Вы читали новость: «Часть Дергачевского района до сих пор без света после субботней бури»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 14 июля 2025 в 12:00;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко уточнил: получили сотни заявок от жителей района о повреждениях, которые вызвал ураган.".