Часть Дергачевского района до сих пор без света после субботней бури

Глава Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко уточнил: получили сотни заявок от жителей района о повреждениях, которые вызвал ураган.

13 июля энергетикам удалось ликвидировать основные повреждения линий. Так свет вернули в части Дергачей, Безруков, Русской Лозовой и Слатино.

«Без электроэнергии пока остаются Емцы, Шелкоплясы, Болибоки, Маслии, а также отдельные дома в Дергачах (ул. Золочевский шлях, Центральная, Железнодорожная и т.д.) и в некоторых других населенных пунктах. Эти проблемы решаются в порядке очереди: сначала восстановление высоковольтных линий, затем — местных. При благоприятных безопасности и погодных условиях работы должны быть завершены в ближайшее время», – отметил Задоренко.

Напомним, вечером 12 июля Харьковщину накрыли мощный ливень и шквальный ветер. Часть Харькова и ряд населенных пунктов области остались без света. Из-за непогоды погибла женщина, еще четыре человека пострадали, в том числе семилетняя девочка. Позже в мэрии проинформировали: в Харькове насчитали почти 1,2 тыс. поваленных деревьев и столько же ветвей.