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Під Харковом водій травмував жінку, коли здавав назад: що йому загрожує

Події 17:47   27.06.2025
Олена Нагорна
Під Харковом водій травмував жінку, коли здавав назад: що йому загрожує Фото: ГУ НП у Харківській області

Слідчі повідомили про підозру водію, який у травні в місті Дергачі травмував жінку-пішохода.

Як інформують у ГУ Нацполіції у Харківській області, 46-річний керманич ВАЗ-21074 паркувався на місцях зупинки таксі та не переконався у безпеці руху заднім ходом, внаслідок чого наїхав на жінку, яка стояла позаду автомобіля.

Пішохідка отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Водію інкримінують ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Червня 2025 в 17:47;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Слідчі повідомили про підозру водію, який у травні в місті Дергачі травмував жінку-пішохода.".