Під Харковом водій травмував жінку, коли здавав назад: що йому загрожує
Фото: ГУ НП у Харківській області
Слідчі повідомили про підозру водію, який у травні в місті Дергачі травмував жінку-пішохода.
Як інформують у ГУ Нацполіції у Харківській області, 46-річний керманич ВАЗ-21074 паркувався на місцях зупинки таксі та не переконався у безпеці руху заднім ходом, внаслідок чого наїхав на жінку, яка стояла позаду автомобіля.
Пішохідка отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості.
Водію інкримінують ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Червня 2025 в 17:47;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Слідчі повідомили про підозру водію, який у травні в місті Дергачі травмував жінку-пішохода.".