Під Харковом водій травмував жінку, коли здавав назад: що йому загрожує

Слідчі повідомили про підозру водію, який у травні в місті Дергачі травмував жінку-пішохода.

Як інформують у ГУ Нацполіції у Харківській області, 46-річний керманич ВАЗ-21074 паркувався на місцях зупинки таксі та не переконався у безпеці руху заднім ходом, внаслідок чого наїхав на жінку, яка стояла позаду автомобіля.

Пішохідка отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Водію інкримінують ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ.