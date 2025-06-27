Под Харьковом водитель травмировал женщину, когда сдавал назад: что ему грозит

Следователи сообщили о подозрении водителю, в мае в городе Дергачи травмировавшему женщину-пешехода.

Как информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области, 46-летний водитель ВАЗ-21074 парковался на местах остановки такси и не убедился в безопасности движения задним ходом, в результате чего наехал на женщину, которая стояла позади автомобиля.

Пешеход получила телесные повреждения средней тяжести.

Водителю инкриминируют ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УКУ.