Под Харьковом водитель травмировал женщину, когда сдавал назад: что ему грозит
Фото: ГУ НП в Харьковской области
Следователи сообщили о подозрении водителю, в мае в городе Дергачи травмировавшему женщину-пешехода.
Как информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области, 46-летний водитель ВАЗ-21074 парковался на местах остановки такси и не убедился в безопасности движения задним ходом, в результате чего наехал на женщину, которая стояла позади автомобиля.
Пешеход получила телесные повреждения средней тяжести.
Водителю инкриминируют ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УКУ.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Дергачи, ДТП, новости Харькова, полиция Харьковской области;
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- • Дата публикации материала: 27 июня 2025 в 17:47;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Следователи сообщили о подозрении водителю, в мае в городе Дергачи травмировавшему женщину-пешехода.".