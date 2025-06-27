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Под Харьковом водитель травмировал женщину, когда сдавал назад: что ему грозит

Происшествия 17:47   27.06.2025
Елена Нагорная
Под Харьковом водитель травмировал женщину, когда сдавал назад: что ему грозит Фото: ГУ НП в Харьковской области

Следователи сообщили о подозрении водителю, в мае в городе Дергачи травмировавшему женщину-пешехода.

Как информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области, 46-летний водитель ВАЗ-21074 парковался на местах остановки такси и не убедился в безопасности движения задним ходом, в результате чего наехал на женщину, которая стояла позади автомобиля.

Пешеход получила телесные повреждения средней тяжести.

Водителю инкриминируют ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УКУ.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 27 июня 2025 в 17:47;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Следователи сообщили о подозрении водителю, в мае в городе Дергачи травмировавшему женщину-пешехода.".