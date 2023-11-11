В приграничье Харьковщины обстреляли кладбище. В Казачьей частично нет света
В результате обстрела поселка Казачья Лопань Харьковской области около 20:30 10 ноября пострадавших нет, сообщает глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко.
По его данным, россияне нанесли пять ударов по поселку. Большинство снарядов упало на территории местного кладбища, повредив несколько надгробий.
«Сейчас в Казачьей Лопани из-за повреждения высоковольтных линий частично отсутствует свет. Специалисты Харьковоблэнерго выполняют восстановительные работы, но в связи с постоянной угрозой обстрелов спрогнозировать сроки завершения этих работ пока невозможно», — информирует Задоренко.
Напомним, накануне глава громады сообщал, что в результате обстрелов в поселке начался пожар и были проблемы со связью.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Дергачи, задоренко, Казачья Лопань, обстрел, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 11 ноября 2023 в 10:53;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате обстрела поселка Казачья Лопань Харьковской области около 20:30 10 ноября пострадавших нет, сообщает глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко.".