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В приграничье Харьковщины обстреляли кладбище. В Казачьей частично нет света

Происшествия 10:53   11.11.2023
Елена Нагорная
В приграничье Харьковщины обстреляли кладбище. В Казачьей частично нет света

В результате обстрела поселка Казачья Лопань Харьковской области около 20:30 10 ноября пострадавших нет, сообщает глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко.

По его данным, россияне нанесли пять ударов по поселку. Большинство снарядов упало на территории местного кладбища, повредив несколько надгробий.

«Сейчас в Казачьей Лопани из-за повреждения высоковольтных линий частично отсутствует свет. Специалисты Харьковоблэнерго выполняют восстановительные работы, но в связи с постоянной угрозой обстрелов спрогнозировать сроки завершения этих работ пока невозможно», — информирует Задоренко.

Напомним, накануне глава громады сообщал, что в результате обстрелов в поселке начался пожар и были проблемы со связью.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 11 ноября 2023 в 10:53;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате обстрела поселка Казачья Лопань Харьковской области около 20:30 10 ноября пострадавших нет, сообщает глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко.".