В приграничье Харьковщины обстреляли кладбище. В Казачьей частично нет света

В результате обстрела поселка Казачья Лопань Харьковской области около 20:30 10 ноября пострадавших нет, сообщает глава Дергачевской громады Вячеслав Задоренко.

По его данным, россияне нанесли пять ударов по поселку. Большинство снарядов упало на территории местного кладбища, повредив несколько надгробий.

«Сейчас в Казачьей Лопани из-за повреждения высоковольтных линий частично отсутствует свет. Специалисты Харьковоблэнерго выполняют восстановительные работы, но в связи с постоянной угрозой обстрелов спрогнозировать сроки завершения этих работ пока невозможно», — информирует Задоренко.

Напомним, накануне глава громады сообщал, что в результате обстрелов в поселке начался пожар и были проблемы со связью.