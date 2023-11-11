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Синєгубов про удар по Грозі: що з пораненими і скільки грошей виплатили сім’ям

Події 13:22   11.11.2023
Олена Нагорна
Синєгубов про удар по Грозі: що з пораненими і скільки грошей виплатили сім’ям

У лікарнях залишаються двоє з п’яти поранених унаслідок російського ракетного удару по кафе-магазину у селі Гроза Куп’янського району Харківської області 5 жовтня. Їхній стан стабільний.

Одна із поранених жінок готується до подальшого лікування у Данії, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Усі діти, що внаслідок теракту залишилися без батьків, зараз виховуються в сім’ях родичів та близьких. Щодо більшості дітей уже оформлено опікунство”, – розповів посадовець.

Також, за його даними, всі постраждалі родини отримали матеріальну допомогу від держави та благодійних організацій.

“Наразі усім 38 родинам загиблих виплачена допомога від Шевченківської селищної військової адміністрації на загальну суму понад 566 тисяч гривень. Крім того, з облбюджету усі постраждалі родини отримали виплати на загальну суму майже 1,4 мільйона гривень. БФ Acted за підтримки ООН надав фінансову допомогу усім постраждалим родинам на загальну суму понад 1,6 мільйона гривень. Організація UNICEF виплатила компенсації трьом постраждалим сім’ям з дітьми. Інші сім родин з дітьми отримали допомогу від Acted. БО “Український благодійний альянс” надала допомогу 14 дітям, що втратили батьків внаслідок теракту”, – повідомив Синєгубов.

Нагадаємо, 5 жовтня близько 13:15 росіяни обстріляли кафе-магазин у селі Гроза Куп’янського району. У приміщенні, за даними облпрокуратури, цивільні — переважно жінки та люди похилого віку  — збиралися на поминки перепохованого в населеному пункті військового — місцевого жителя Андрія Козира. З 64 цивільних 59 загинули, ще п’ятеро отримали поранення. Міністр МВС Ігор Клименко повідомив, що удару завдали ракетою «Іскандер», і він був максимально точним. Начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов раніше назвав імена 53 загиблих.

11 жовтня в СБУ заявили, що визначили навідників удару по Грозі. Підозрюють двох місцевих жителів, які співпрацювали з окупантами та після визволення села виїхали у РФ, — колишнього поліцейського Володимира Мамона та його молодшого брата Дмитра. Силовики опублікували листування Мамонів.

Читайте також: ООН з’ясувала, що за смертельним ударом по селу Гроза на Харківщині стоїть РФ

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 11 Листопада 2023 в 13:22;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У лікарнях залишаються двоє з п’яти поранених унаслідок російського ракетного удару по кафе-магазину у селі Гроза Куп’янського району Харківської області 5 жовтня. Їхній стан стабільний.".