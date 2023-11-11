Синегубов об ударе по Грозе: что с ранеными и сколько денег выплатили семьям
В больницах остаются двое из пяти раненых в результате российского ракетного удара по кафе-магазину в селе Гроза Купянского района Харьковской области 5 октября. Их состояние стабильное.
Одна из раненых женщин готовится к дальнейшему лечению в Дании, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Все дети, которые в результате теракта остались без родителей, сейчас воспитываются в семьях родственников и близких. В отношении большинства детей уже оформлено опекунство», — рассказал чиновник.
Также, по его данным, все пострадавшие семьи получили материальную помощь от государства и благотворительных организаций.
«Сейчас всем 38 семьям погибших выплачена помощь от Шевченковской поселковой военной администрации на общую сумму более 566 тысяч гривен. Кроме того, из облбюджета все пострадавшие семьи получили выплаты на общую сумму почти 1,4 миллиона гривен. БФ Acted при поддержке ООН оказал финансовую помощь всем пострадавшим семьям на общую сумму более 1,6 миллиона гривен. Организация UNICEF выплатила компенсации трем пострадавшим семьям с детьми. Другие семь семей с детьми получили помощь от Acted. БО «Украинский благотворительный альянс» оказала помощь 14 детям, потерявшим родителей в результате теракта», — сообщил Синегубов.
Напомним, 5 октября около 13:15 россияне обстреляли кафе-магазин в селе Гроза Купянского района. В помещении, по данным облпрокуратуры, гражданские — преимущественно женщины и пожилые люди — собирались на поминки перезахороненного в населенном пункте военного — местного жителя Андрея Козыря. Из 64 гражданских 59 погибли, еще пятеро получили ранения. Министр МВД Игорь Клименко сообщил, что удар нанесли ракетой «Искандер», и он был максимально точным. Начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов ранее назвал имена 53 погибших.
11 октября в СБУ заявили, что определили наводчиков удара по Грозе. Подозревают двоих местных жителей, сотрудничавших с оккупантами и после освобождения выехавших в РФ, — бывшего полицейского Владимира Мамона и его младшего брата Дмитрия. Силовики опубликовали переписку Мамонов.
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- Категории: Политика, Происшествия, Харьков; Теги: гроза, дети, помощь, поранені, пострадавшие, синегубов, удар;
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- • Дата публикации материала: 11 ноября 2023 в 13:22;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В больницах остаются двое из пяти раненых в результате российского ракетного удара по кафе-магазину в селе Гроза Купянского района Харьковской области 5 октября. Их состояние стабильное.".