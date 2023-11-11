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Главные новости Харькова 11 ноября: сбитые ПВО «шахеды», как прошла ночь

Происшествия 07:32   11.11.2023
Елена Нагорная
Главные новости Харькова 11 ноября: сбитые ПВО «шахеды», как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости текущих суток — в хронике МГ «Объектив».

7:32

Ночью украинские силы ПВО уничтожили 19 «шахедов»

Начиная с 19:00 10 ноября по 3:00 11 ноября россияне запустили по Украине 31 ударный БпЛА «Shahed-136/131», ракеты Х-31 и П-800 «Оникс», а также ракету С-300 — с территории Белгородской области, сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

«Большинство ударных БпЛА российские оккупанты направили по прифронтовым областям. Противовоздушная оборона работала в Одесской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Кировоградской и Киевской областях», — говорится в публикации.

7:19

После атаки «шахедов» ночью на Харьковщине трижды объявлялась тревога

Около 22-х часов 10 ноября командование Воздушных сил ВСУ и начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник написали о вражеских ударных дронах над регионом, которые двигались в направлении Харькова. Начальник ХОВА Олег Синегубов после отбоя сообщил о «результативной работе сил ПВО».

После атаки «шахедов» в течение ночи воздушная тревога на Харьковщине объявлялась трижды. Дважды, по данным Воздушных сил, из-за ракетной опасности.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 11 ноября 2023 в 07:32;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости текущих суток — в хронике МГ «Объектив».".