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Синегубов сообщил, по каким объектам на Харьковщине ударили «шахеды» (фото)

Происшествия 08:23   11.11.2023
Елена Нагорная
Синегубов сообщил, по каким объектам на Харьковщине ударили «шахеды» (фото)

Вечером 10 ноября враг нанес удары «шахедами» по населенным пунктам Купянского, Чугуевского и Харьковского районов, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

В Волчанске Чугуевского района повреждено двухэтажное админздание гражданского предприятия. В Купянске — по меньшей мере два частных дома, произошли пожары. В результате удара «шахедом» по поселку Солоницевка Харьковского района повреждено учебное заведение и недействующий производственный объект.

Кроме этого, около полуночи враг из минометов обстрелял село Волчанские Хутора Чугуевского района. Там поврежден частный дом.


Фото: Олег Синегубов

Из артиллерии, минометов и другого вооружения россияне обстреливали Уды Богодуховского района, Бочково и Бударки Чугуевского района, Каменку, Двуречную, Синьковку, Петропавловку Купянского района и другие населенные пункты.

За сутки пострадавших от вражеских обстрелов не зафиксировано.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 11 ноября 2023 в 08:23;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 10 ноября враг нанес удары «шахедами» по населенным пунктам Купянского, Чугуевского и Харьковского районов, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.".