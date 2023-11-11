Синегубов сообщил, по каким объектам на Харьковщине ударили «шахеды» (фото)

Вечером 10 ноября враг нанес удары «шахедами» по населенным пунктам Купянского, Чугуевского и Харьковского районов, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

В Волчанске Чугуевского района повреждено двухэтажное админздание гражданского предприятия. В Купянске — по меньшей мере два частных дома, произошли пожары. В результате удара «шахедом» по поселку Солоницевка Харьковского района повреждено учебное заведение и недействующий производственный объект.

Кроме этого, около полуночи враг из минометов обстрелял село Волчанские Хутора Чугуевского района. Там поврежден частный дом.



Фото: Олег Синегубов

Из артиллерии, минометов и другого вооружения россияне обстреливали Уды Богодуховского района, Бочково и Бударки Чугуевского района, Каменку, Двуречную, Синьковку, Петропавловку Купянского района и другие населенные пункты.

За сутки пострадавших от вражеских обстрелов не зафиксировано.