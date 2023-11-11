Синегубов сообщил, по каким объектам на Харьковщине ударили «шахеды» (фото)
Вечером 10 ноября враг нанес удары «шахедами» по населенным пунктам Купянского, Чугуевского и Харьковского районов, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.
В Волчанске Чугуевского района повреждено двухэтажное админздание гражданского предприятия. В Купянске — по меньшей мере два частных дома, произошли пожары. В результате удара «шахедом» по поселку Солоницевка Харьковского района повреждено учебное заведение и недействующий производственный объект.
Кроме этого, около полуночи враг из минометов обстрелял село Волчанские Хутора Чугуевского района. Там поврежден частный дом.
Фото: Олег Синегубов
Из артиллерии, минометов и другого вооружения россияне обстреливали Уды Богодуховского района, Бочково и Бударки Чугуевского района, Каменку, Двуречную, Синьковку, Петропавловку Купянского района и другие населенные пункты.
За сутки пострадавших от вражеских обстрелов не зафиксировано.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: обстрелы, синегубов, Харьков, хова, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 11 ноября 2023 в 08:23;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 10 ноября враг нанес удары «шахедами» по населенным пунктам Купянского, Чугуевского и Харьковского районов, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.".