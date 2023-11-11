Синєгубов повідомив, по яких об’єктах на Харківщині вдарили “шахеди” (фото)

Увечері 10 листопада ворог завдав ударів “шахедами” по населених пунктах Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

У Вовчанську Чугуївського району пошкоджено двоповерхову адмінбудівлю цивільного підприємства. У Куп’янську – щонайменше два приватні будинки, сталися пожежі. Внаслідок удару “шахедом” по селищу Солоницівка Харківського району пошкоджено заклад освіти та недіючий виробничий об’єкт.

Окрім цього, близько опівночі ворог з мінометів обстріляв село Вовчанські Хутори Чугуївського району. Там пошкоджений приватний будинок.



Фото: Олег Синєгубов

З артилерії, мінометів та іншого озброєння росіяни обстрілювали Уди Богодухівського району, Бочкове та Бударки Чугуївського району, Кам’янку, Дворічну, Синьківку, Петропавлівку Куп’янського району та інші населені пункти.

За добу постраждалих від ворожих обстрілів не зафіксовано.