Ракета ударила в землю, повреждены ворота — Синегубов об атаке на Харьков

Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 13 ноября сообщил о последствиях вечерней ракетной атаки по городу.

«Вчера вечером, около 19:23, враг нанес ракетный удар, предварительно с ЗРК С300, по Шевченковскому району Харькова. Зафиксировано попадание в землю у одного из развлекательных комплексов. Повреждены деревянные ворота. Также есть незначительные повреждения еще в одном развлекательном комплексе. Пострадавших нет», — написал Синегубов в telegram.

По его данным, в течение суток армия РФ обстреливала прифронтовые и приграничные населенные пункты области. Под ударами были: Волчанск, Нестерное, Новомлынск, Купянск-Узловой, Синьковка, Кисловка, Крахмальное и Табаевка.

По Чернещине в Изюмском районе ударили авиабомбой. Там поврежден частный дом.

«Пострадавшие среди гражданского населения за сутки не зафиксированы», — отметил Синегубов.

Напомним, российские ракеты ударили по Харькову около 19:20 12 ноября. Жители города услышали подряд два взрыва, а через несколько минут — еще один. «Прилет» был в Шевченковском районе, сообщил мэр Игорь Терехов.