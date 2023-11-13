Ракета ударила в землю, повреждены ворота — Синегубов об атаке на Харьков
Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 13 ноября сообщил о последствиях вечерней ракетной атаки по городу.
«Вчера вечером, около 19:23, враг нанес ракетный удар, предварительно с ЗРК С300, по Шевченковскому району Харькова. Зафиксировано попадание в землю у одного из развлекательных комплексов. Повреждены деревянные ворота. Также есть незначительные повреждения еще в одном развлекательном комплексе. Пострадавших нет», — написал Синегубов в telegram.
По его данным, в течение суток армия РФ обстреливала прифронтовые и приграничные населенные пункты области. Под ударами были: Волчанск, Нестерное, Новомлынск, Купянск-Узловой, Синьковка, Кисловка, Крахмальное и Табаевка.
По Чернещине в Изюмском районе ударили авиабомбой. Там поврежден частный дом.
«Пострадавшие среди гражданского населения за сутки не зафиксированы», — отметил Синегубов.
Читайте также: Главные новости Харькова 13 ноября: враг ударил по развлекательному комплексу
Напомним, российские ракеты ударили по Харькову около 19:20 12 ноября. Жители города услышали подряд два взрыва, а через несколько минут — еще один. «Прилет» был в Шевченковском районе, сообщил мэр Игорь Терехов.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: обстрелы, ракетний удар, синегубов;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Ракета ударила в землю, повреждены ворота — Синегубов об атаке на Харьков»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 13 ноября 2023 в 08:27;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 13 ноября сообщил о последствиях вечерней ракетной атаки по городу".