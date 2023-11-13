Ракета вдарила в землю, пошкоджено ворота – Синєгубов про атаку на Харків
Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 13 листопада повідомив про наслідки вечірньої ракетної атаки по місту.
“Вчора ввечері, близько 19:23, ворог завдав ракетного удару, попередньо з ЗРК С300, по Шевченківському району Харкова. Зафіксоване влучання в землю біля одного з розважальних комплексів. Пошкоджено дерев’яні ворота. Також є незначні пошкодження у ще одному розважальному комплексі. Постраждалих нема”, – написав Синєгубов у телеграмі.
За його даними, протягом доби армія РФ обстрілювала прифронтові та прикордонні населені пункти області. Під ударами були: Вовчанськ, Нестерне, Новомлинськ, Куп’янськ-Вузловий, Синьківка, Кислівка, Крохмальне та Табаївка.
По Чернещині в Ізюмському районі вдарили авіабомбою. Там пошкоджено приватну хату.
“Постраждалих серед цивільного населення за добу не зафіксовано”, – зазначив Синєгубов.
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Нагадаємо, російські ракети вдарили по Харкову близько 19:20 12 листопада. Жителі міста почули поспіль два вибухи, а за кілька хвилин – ще один. “Приліт” був у Шевченківському районі, повідомив мер Ігор Терехов.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: обстріли, ракетний удар, сінєгубов;
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2023 в 08:27;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 13 листопада повідомив про наслідки вечірньої ракетної атаки по місту".