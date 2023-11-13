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Ракета вдарила в землю, пошкоджено ворота – Синєгубов про атаку на Харків

Події 08:27   13.11.2023
Оксана Горун
Ракета вдарила в землю, пошкоджено ворота – Синєгубов про атаку на Харків

Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 13 листопада повідомив про наслідки вечірньої ракетної атаки по місту.

“Вчора ввечері, близько 19:23, ворог завдав ракетного удару, попередньо з ЗРК С300, по Шевченківському району Харкова. Зафіксоване влучання в землю біля одного з розважальних комплексів. Пошкоджено дерев’яні ворота. Також є незначні пошкодження у ще одному розважальному комплексі. Постраждалих нема”, – написав Синєгубов у телеграмі.

За його даними, протягом доби армія РФ обстрілювала прифронтові та прикордонні населені пункти області. Під ударами були: Вовчанськ, Нестерне, Новомлинськ, Куп’янськ-Вузловий, Синьківка, Кислівка, Крохмальне та Табаївка.

По Чернещині в Ізюмському районі вдарили авіабомбою. Там пошкоджено приватну хату.

“Постраждалих серед цивільного населення за добу не зафіксовано”, – зазначив Синєгубов.

Читайте також:  Головні новини Харкова 13 листопада: ворог ударив по розважальному комплексу

Нагадаємо, російські ракети вдарили по Харкову близько 19:20 12 листопада. Жителі міста почули поспіль два вибухи, а за кілька хвилин – ще один. “Приліт” був у Шевченківському районі, повідомив мер Ігор Терехов.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2023 в 08:27;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 13 листопада повідомив про наслідки вечірньої ракетної атаки по місту".