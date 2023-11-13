Завтра в Харькове трамвай №3 сменит маршрут
Фото: Харьковский горсовет
Движение трамваев в переулке Рыбасовском, по улицам Грековской и Университетской, на участке от улицы Гольдберговской до площади Павловской, будет прекращено с 9:00 до 16:00 14 ноября.
Причина – ремонт трамвайного пути, сообщили в Харьковском горсовете.
В это время трамвай №3 будет курсировать так: разворотный круг «Новожаново» – ул. Москалевская – бул. Гончаровский – ул. Полтавский Шлях – разворотный круг «Залютино».
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- • Дата публикации материала: 13 ноября 2023 в 15:18;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Движение трамваев в переулке Рыбасовском, по улицам Грековской и Университетской, на участке от улицы Гольдберговской до площади Павловской, будет прекращено с 9:00 до 16:00 14 ноября.".