Завтра в Харькове трамвай №3 сменит маршрут

Движение трамваев в переулке Рыбасовском, по улицам Грековской и Университетской, на участке от улицы Гольдберговской до площади Павловской, будет прекращено с 9:00 до 16:00 14 ноября.

Причина – ремонт трамвайного пути, сообщили в Харьковском горсовете.

В это время трамвай №3 будет курсировать так: разворотный круг «Новожаново» – ул. Москалевская – бул. Гончаровский – ул. Полтавский Шлях – разворотный круг «Залютино».