Завтра у Харкові трамвай №3 змінить маршрут
Фото: Харківська міськрада
Рух трамваїв у провулку Рибасівському, на вулицях Греківській та Університетській, на ділянці від вулиці Гольдбергівської до площі Павлівської, буде припинений з 9:00 до 16:00 14 листопада.
Причина – ремонт трамвайної колії, повідомили у Харківській міськраді.
У цей час трамвай №3 курсуватиме так: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – бул. Гончарівський – вул. Полтавський Шлях – розворотне коло «Залютине».
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Листопада 2023 в 15:18;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух трамваїв у провулку Рибасівському, на вулицях Греківській та Університетській, на ділянці від вулиці Гольдбергівської до площі Павлівської, буде припинений з 9:00 до 16:00 14 листопада.".