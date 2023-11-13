Завтра у Харкові трамвай №3 змінить маршрут

Рух трамваїв у провулку Рибасівському, на вулицях Греківській та Університетській, на ділянці від вулиці Гольдбергівської до площі Павлівської, буде припинений з 9:00 до 16:00 14 листопада.

Причина – ремонт трамвайної колії, повідомили у Харківській міськраді.

У цей час трамвай №3 курсуватиме так: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – бул. Гончарівський – вул. Полтавський Шлях – розворотне коло «Залютине».