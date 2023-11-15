В четверг в Харькове не будут ходить два троллейбуса, а третий изменит маршрут

16 ноября в Харькове с 10:00 до 15:00 не будет курсировать троллейбус №34, а с 9:00 до 11:00 изменит маршрут троллейбус №27 и не будет ходить №11.

В связи с аварийным ремонтом контактной сети будет прекращено движение троллейбусов №34 на ул. Барабашова, на участке от разворотного круга «Ул. Героев Труда» до ул. Валентиновской, и на ул. Валентиновской, на участке от ул. Барабашова до ул. Гвардейцев-Широнинцев, сообщают в Харьковском горсовете.

Также в связи с проведением СКП «Харьковзеленстрой» работ по удалению аварийного дерева будет прекращено движение троллейбусов на пр. Ново-Баварском, на участке от разворотного круга «Пр. Дзюбы» до ул. Китаенко.

С 9:00 до 11:00 троллейбусы №27 будут курсировать так:

разворотный круг «Пр. Дзюбы» — пр. Ново-Баварский — ул. Китаенко — пр. Любови Малой — ул. Плановая — ул. Семинарская — ул. Большая Гончаровская — бул. Гончаровский — ул. Малиновского — ул. Благовещенская — пл. Благовещенская — спуск Соборный — ул. Университетская — пер. Спартаковский — пл. Конституции (в обратном направлении: пл. Конституции — пл. Павловская — пл. Сергиевская) — пл. Благовещенская — ул. Коцарская — ул. Малиновского — бул. Гончаровский — ул. Большая Гончаровская — ул. Семинарская — пр. Любови Малой — ул. Китаенко — пр. Ново-Баварский — разворотный круг «Пр. Дзюбы».