У четвер у Харкові не ходитимуть два тролейбуси, а третій змінить маршрут
16 листопада у Харкові з 10:00 до 15:00 не курсуватиме тролейбус №34, а з 9:00 до 11:00 змінить маршрут тролейбус №27 та не ходитиме №11.
У зв’язку з аварійним ремонтом контактної мережі буде припинено рух тролейбусів №34 на вул. Барабашова, на ділянці від розворотного кола «Вул. Героїв Праці» до вул. Валентинівської, та на вул. Валентинівській, на ділянці від вул. Барабашова до вул. Гвардійців-Широнінців, повідомляють у Харківській міськраді.
Також у зв’язку з проведенням СКП “Харківзеленбуд” робіт з видалення аварійного дерева буде припинено рух тролейбусів на пр. Ново-Баварському, на ділянці від розворотного кола «Пр. Дзюби» до вул. Китаєнка.
З 9:00 до 11:00 тролейбуси №27 курсуватимуть так:
розворотне коло «Пр. Дзюби» – пр. Ново-Баварський – вул. Китаєнка – пр. Любові Малої – вул. Планова – вул. Семінарська – вул. Велика Гончарівська – бул. Гончарівський – вул. Маліновського – вул. Благовіщенська – пл. Благовіщенська – узвіз Соборний – вул. Університетська – пров. Спартаківський – майдан Конституції (у зворотному напрямку: майдан Конституції – пл. Павлівська – пл. Сергіївська) – пл. Благовіщенська – вул. Коцарська – вул. Маліновського – бул. Гончарівський – вул. Велика Гончарівська – вул. Семінарська – пр. Любові Малої – вул. Китаєнка – пр. Ново-Баварський – розворотне коло «Пр. Дзюби».
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Листопада 2023 в 18:27;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "16 листопада у Харкові з 10:00 до 15:00 не курсуватиме тролейбус №34, а з 9:00 до 11:00 змінить маршрут тролейбус №27 та не ходитиме №11.".