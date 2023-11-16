От 7 до 10 «прилетов»: в Чугуеве ищут куда попали С-300 — Синегубов

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил подробности ночной ракетной атаки на город Чугуев на Харьковщине.

«Это были С-300. Еще считают, еще ищут. Нашли 4 «прилета». Повреждены образовательное учреждение, образовательное пространство, где громада предоставляла простор для ВПЛ, для детей. Сейчас оперативно принимаем меры по устранению этих последствий. Остальные еще ищем, это и местность, и лесопосадки. Жертв нет. Однако информация проверяется. Количество «прилетов» от 7 до 10. Это была массированная атака. Часть ракет взорвалась в воздухе, часть ищем», – рассказал Синегубов, передает корреспондент МГ «Объектив».

Напомним, воздушную тревогу ночью на Харьковщине объявили в 00:04. Командование Воздушных сил ВСУ сообщило о ракетной опасности. В 00:14 начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил: враг бьет по Харьковщине ракетами С-300. Начальник ХОВА Олег Синегубов позже проинформировал: враг нанес не менее семи ударов по населенному пункту Чугуевского района.