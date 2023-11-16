От 7 до 10 «прилетов»: в Чугуеве ищут куда попали С-300 — Синегубов
Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил подробности ночной ракетной атаки на город Чугуев на Харьковщине.
«Это были С-300. Еще считают, еще ищут. Нашли 4 «прилета». Повреждены образовательное учреждение, образовательное пространство, где громада предоставляла простор для ВПЛ, для детей. Сейчас оперативно принимаем меры по устранению этих последствий. Остальные еще ищем, это и местность, и лесопосадки. Жертв нет. Однако информация проверяется. Количество «прилетов» от 7 до 10. Это была массированная атака. Часть ракет взорвалась в воздухе, часть ищем», – рассказал Синегубов, передает корреспондент МГ «Объектив».
Напомним, воздушную тревогу ночью на Харьковщине объявили в 00:04. Командование Воздушных сил ВСУ сообщило о ракетной опасности. В 00:14 начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил: враг бьет по Харьковщине ракетами С-300. Начальник ХОВА Олег Синегубов позже проинформировал: враг нанес не менее семи ударов по населенному пункту Чугуевского района.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: атака, прилет, С-300, синєгубов, харьковщина, хова, Чугуїв, Чугуев;
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- • Дата публикации материала: 16 ноября 2023 в 14:54;
Корреспондент Елена Нагорная, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил подробности ночной ракетной атаки на город Чугуев на Харьковщине.".