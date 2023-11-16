Live
  • Чт 16.11.2023
    • Харьков
  •   +9°С
  • USD 36.26
  • EUR 39.39

От 7 до 10 «прилетов»: в Чугуеве ищут куда попали С-300 — Синегубов

Общество 14:54   16.11.2023
Елена Нагорная
Виктория Яковенко
От 7 до 10 «прилетов»: в Чугуеве ищут куда попали С-300 — Синегубов

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил подробности ночной ракетной атаки на город Чугуев на Харьковщине.

«Это были С-300. Еще считают, еще ищут. Нашли 4 «прилета». Повреждены образовательное учреждение, образовательное пространство, где громада предоставляла простор для ВПЛ, для детей. Сейчас оперативно принимаем меры по устранению этих последствий. Остальные еще ищем, это и местность, и лесопосадки. Жертв нет. Однако информация проверяется. Количество «прилетов» от 7 до 10. Это была массированная атака. Часть ракет взорвалась в воздухе, часть ищем», – рассказал Синегубов, передает корреспондент МГ «Объектив».

Напомним, воздушную тревогу ночью на Харьковщине объявили в 00:04. Командование Воздушных сил ВСУ сообщило о ракетной опасности. В 00:14 начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил: враг бьет по Харьковщине ракетами С-300. Начальник ХОВА Олег Синегубов позже проинформировал: враг нанес не менее семи ударов по населенному пункту Чугуевского района.

Читайте также: С-300 ударили по райцентру на Харьковщине: Синегубов сообщил подробности

Автор: Елена Нагорная, Виктория Яковенко
Популярно
Треть предприятий Харьковщины прекратила свое существование — Синегубов
Треть предприятий Харьковщины прекратила свое существование — Синегубов
16.11.2023, 13:36
Главные новости Харькова 16.11: на Харьковщине не работает треть предприятий
Главные новости Харькова 16.11: на Харьковщине не работает треть предприятий
16.11.2023, 14:29
В Харькове остановились троллейбусы: что случилось
В Харькове остановились троллейбусы: что случилось
16.11.2023, 11:30
«Стертые с лица земли»: в Киеве демонстрируют фото сел Харьковщины (фото)
«Стертые с лица земли»: в Киеве демонстрируют фото сел Харьковщины (фото)
16.11.2023, 11:43
Мобильные группы ПВО на Харьковщине: будут ли сбивать С-300 (видео)
Мобильные группы ПВО на Харьковщине: будут ли сбивать С-300 (видео)
16.11.2023, 14:22
От 7 до 10 «прилетов»: в Чугуеве ищут куда попали С-300 — Синегубов
От 7 до 10 «прилетов»: в Чугуеве ищут куда попали С-300 — Синегубов
16.11.2023, 14:54

Новости по теме:

10:27
Под Купянском отбили атаку трех БМП, пехоту добили дроны (видео)
22:46
Силы ПВО уже результативно работают — Синегубов об атаке «шахедов»
11:13
Ночная атака «шахедов» на Харьковщину: в ISW объяснили мотивы россиян
13:08
Варварам доставляет радость сам процесс разрушения Харькова — Казанский
10:10
Часть «шахедов» на Харьковщине «отработали» силы ПВО — Синегубов

Вы читали новость: «От 7 до 10 «прилетов»: в Чугуеве ищут куда попали С-300 — Синегубов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 16 ноября 2023 в 14:54;

  • Корреспондент Елена Нагорная, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил подробности ночной ракетной атаки на город Чугуев на Харьковщине.".