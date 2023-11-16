Від 7 до 10 «прильотів»: у Чугуєві шукають куди влучили С-300 – Синєгубов
Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив подробиці нічної ракетної атаки на місто Чугуїв на Харківщині.
«Це були С-300. Ще рахують, ще шукають. Знайшли 4 «прильоти». Пошкоджені освітній заклад, освітній простір, де громада надавала простір для ВПО, для дітей. Зараз оперативно вживаємо заходи для усування цих наслідків. Інші ще шукаємо, це і місцевість, і лісопосадки. Жертв немає. Однак інформація перевіряється. Кількість прильотів від 7 до 10. Це була масована атака, удар. Частина ракет вибухнула у повітрі, частину шукаємо», – розповів Синєгубов, передає кореспондент МГ «Об’єктив».
Нагадаємо, повітряну тривогу вночі на Харківщині оголосили о 00:04. Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило про ракетну небезпеку. О 00:14 начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив: ворог б’є по Харківщині ракетами С-300. Начальник ХОВА Олег Синєгубов пізніше поінформував: ворог завдав щонайменше семи ударів по населеному пункту Чугуївського району. Інформації про поранених не було.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: атака, прилет, С-300, синєгубов, харківщина, хова, Чугуїв;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2023 в 14:54;
Кореспондент Олена Нагорна, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив подробиці нічної ракетної атаки на місто Чугуїв на Харківщині.".