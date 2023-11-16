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С-300 вдарили по райцентру на Харківщині: Синєгубов повідомив подробиці

Події 08:35   16.11.2023
Оксана Горун
С-300 вдарили по райцентру на Харківщині: Синєгубов повідомив подробиці

Ракети вночі прилетіли по Чугуєву. Є пошкодження, але попередньо обійшлося без постраждалих, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Близько опівночі ворог завдав удару, попередньо з ЗРК С-300, по м. Чугуїв. В місті пошкоджено будівлі закладу освіти та приватний житловий будинок. Попередньо, без постраждалих”, – написав Синєгубов у телеграмі.

Він також повідомив, що протягом доби армія РФ обстрілювала населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів області. У Дворічній поранено 74-річного чоловіка, у Кругляківці сталася пожежа.

Також під ударами були: Козача Лопань, Ветеринарне, Стариця, Бударки, Іванівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Піщане.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2023 в 08:35;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ракети вночі прилетіли по Чугуєву. Є пошкодження, але попередньо обійшлося без постраждалих, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов".