С-300 вдарили по райцентру на Харківщині: Синєгубов повідомив подробиці

Ракети вночі прилетіли по Чугуєву. Є пошкодження, але попередньо обійшлося без постраждалих, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Близько опівночі ворог завдав удару, попередньо з ЗРК С-300, по м. Чугуїв. В місті пошкоджено будівлі закладу освіти та приватний житловий будинок. Попередньо, без постраждалих”, – написав Синєгубов у телеграмі.

Він також повідомив, що протягом доби армія РФ обстрілювала населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп’янського районів області. У Дворічній поранено 74-річного чоловіка, у Кругляківці сталася пожежа.

Також під ударами були: Козача Лопань, Ветеринарне, Стариця, Бударки, Іванівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Піщане.