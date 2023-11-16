Головні новини Харкова та області 16 листопада: сім ударів С-300 вночі
Основні новини поточної доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:10
ДСНС повідомила про одну пожежу через обстріл – не в місці “прильоту” ракет вночі
“О 22:30 рятувальники 60-ї Державної пожежно-рятувальної частини виїхали на ліквідацію пожежі, яка сталась від влучання ворожого боєприпасу у приватну оселю в с. Кругляківка Куп’янського району. Горіли конструктивні елементи будинку та домашні речі на площі 25 кв.м. Вогнеборці ліквідували вогонь о 00:24. Постраждалих немає”, – поінформувала вранці 16 листопада пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Загалом за добу, за даними рятувальників, у регіоні було дві пожежі. Друга – не через ворожий обстріл.
07:00
Вночі армія РФ завдала щонайменше сім ударів по населеному пункту Чугуївського району
Повітряну тривогу вночі на Харківщині оголосили о 00:04. Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило про ракетну небезпеку.
За даними моніторингових каналів, військові РФ вдарили ракетами по території області. О 00:14 начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник підтвердив: ворог б’є по Харківщині ракетами С-300.
Начальник ХОВА Олег Синєгубов пізніше поінформував: ворог завдав щонайменше семи ударів по населеному пункту Чугуївського району. Інформації про поранених не було.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2023 в 07:37;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини поточної доби – у хроніці МГ «Об’єктив»".