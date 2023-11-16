Підлітки потрощили електричку на Харківщині. Це третій випадок по країні
Неповнолітні вандали розгромили приміський поїзд «Золочів — Харків-Пасажирський».
Як повідомили в «Укрзалізниці», підлітки 2007 — 2010 років вибили скло в автоматичних дверях вагона. Їх затримали 15 листопада локомотивна бригада та працівники воєнізованої охорони «Укрзалізниці».
Вандалів передали до правоохоронних органів. Сума збитків наразі встановлюється.
Як зазначили на залізниці, подібний випадок – третій за останні три тижні в країні.
10 листопада затримали неповнолітніх вандалів, які пошкодили один із вагонів поїзда «Конотоп — Хутір-Михайлівський». Вони вибили два вікна та виламали близько 10 сидінь. 28 жовтня підлітки пошкодили приміський поїзд «Яготин — Київ».
«Вчинений характер діянь, наслідки до яких вони могли призвести підпадають під норми ККУ, якими передбачені покарання винних осіб аж до позбавлення волі. Збитки Укрзалізниці оцінюється у сотні тисяч гривень», – розповіли в УЗ.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вандалы, подростки, поезд, укрзалізниця, ущерб, харківщина;
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Неповнолітні вандали розгромили приміський поїзд «Золочів — Харків-Пасажирський».".