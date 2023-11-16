Подростки повредили электричку на Харьковщине. Это третий случай по стране

Несовершеннолетние вандалы разгромили пригородный поезд «Золочев – Харьков-Пассажирский».

Как сообщили в «Укрзалізниці», подростки 2007-2010 годов выбили стекло в автоматических дверях вагона. Их задержали 15 ноября локомотивная бригада и работники военизированной охраны УЗ.

Вандалов передали в правоохранительные органы. Сейчас устанавливается сумма ущерба.

Как отметили на железной дороге, подобный случай – третий за последние три недели в стране.

10 ноября задержали несовершеннолетних вандалов, которые повредили один из вагонов поезда «Конотоп — Хутор-Михайловский». Они выбили два окна и выломали около десяти сидений. 28 октября подростки повредили пригородный поезд «Яготин — Киев».

«Совершен характер деяний, последствия к которым они могли привести подпадают под нормы УКУ, которыми предусмотрены наказание виновных лиц вплоть до лишения свободы. Ущерб оценивается в сотни тысяч гривен», — рассказали в УЗ.