З Куп’янщини ще треба вивезти 22 дитини – Канашевич про ситуацію в районі
Станом на 16 листопада з небезпечних населених пунктів Куп’янського району на Харківщині вивезли 272 дитини, залишилося ще – 22.
«22 дитини – це 11 родин. І зараз ми ведемо з ними роботу стосовно того, щоб вони якомога скоріше приймали рішення. Ми розуміємо, що ситуація така, що чим ближче ми до фінішу, тим важче пояснювати ситуацію. Ми впевнені, що протягом тижня зробимо все, щоб дітей там не залишилося», – повідомив в етері нацмарафону голова Куп’янської РВА Андрій Канашевич.
Він також розповів, що Куп’янський район армія РФ продовжує постійно обстрілювати. Крім цього, через погіршення погодних умов та удари періодично відключається світло.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: дети, евакуація, канашевич, Купянщина, обстріли, свет, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2023 в 15:44;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 16 листопада з небезпечних населених пунктів Куп’янського району на Харківщині вивезли 272 дитини, залишилося ще – 22.".