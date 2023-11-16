Під Куп’янськом тиснуть досить потужно, але це – маневр – аналітик
Основною метою окупантів залишається Авдіївка, атаки під Куп’янськом – такі, що відволікають, вважає військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко. Таку версію подій він озвучив в етері 24 каналу.
“Їхня основна мета – це Авдіївка. Куп’янськ – це такий саме відволікаючий маневр, так само як було минулого літа. Там ситуація в них з ресурсом не покращилась, вона тільки погіршилась. Бо саме з цього плацдарму перекинули велику кількість сил та засобів під Авдіївку. І вони з-під Авдіївки нікуди не ділися. Те, що відбувається під Куп’янськом – Лимано-Куп’янська вісь, називаємо це так загально (Куп’янськ як епіцентр, всі інші напрямки також задіяні)… Так, дійсно там тиснуть достатньо потужно, але не потужніше, ніж це було, наприклад, минулого липня або в серпні, коли вони також намагалися наступати. І у них на той момент був значно кращий ресурс, більш потужний ресурс”, – сказав Коваленко.
Він зазначив, що зараз під Куп’янськом у росіян набагато гірші ресурси, ніж це було влітку. Крім того, спробам наступати явно не сприяє погода.
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“Вони розпочали свої наступальні дії в не найкращий період. Особливо, якщо ми розглядаємо Лимано-Куп’янську вісь, адміністративну межу Луганщини та Харківщини, скажімо так, географічні, ландшафтні, ґрунтові умови не сприяють саме зараз для проведення ось таких наступальних дій“, — пояснив оглядач.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2023 в 08:00;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основною метою окупантів залишається Авдіївка, атаки під Куп’янськом – такі, що відволікають, вважає військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко. Таку версію подій він озвучив в етері 24 каналу".