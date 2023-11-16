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Под Купянском давят достаточно мощно, но это — маневр — аналитик

Происшествия 08:00   16.11.2023
Оксана Горун
Под Купянском давят достаточно мощно, но это — маневр — аналитик Фото: скриншот

Основной целью оккупантов остается Авдеевка, атаки под Купянском — отвлекающие, считает военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко. Такую версию событий он озвучил в эфире 24 канала.

«Их основная цель – это Авдеевка. Купянск – это такой же отвлекающий маневр, равно как было прошлым летом. Там ситуация у них с ресурсом не улучшилась, она только ухудшилась. Потому что именно с этого плацдарма было переброшено большое количество сил и средств под Авдеевку. И они из-под Авдеевки никуда не девались. Происходящее под Купянском (Лимано-Купянская ось, называем это так обще, Купянск — как эпицентр, все остальные направления также задействованы)… Да, действительно там давят достаточно мощно, но не мощнее, чем это было, например, в прошлом июле или в августе, когда они тоже пытались наступать. И у них на тот момент был гораздо лучший ресурс, более мощный ресурс», — отметил Коваленко.

Он отметил, что сейчас под Купянском у россиян гораздо худшие ресурсы, чем это было летом. Кроме того, попыткам наступать явно не содействует погода.

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«Они начали свои наступательные действия в не лучший период. Особенно если мы рассматриваем Лимано-Купянскую ось, административную границу Луганщины и Харьковщины. Скажем так, географические, ландшафтные, грунтовые условия не способствуют именно сейчас проведению вот таких наступательных действий», — пояснил обозреватель.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 16 ноября 2023 в 08:00;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основной целью оккупантов остается Авдеевка, атаки под Купянском — отвлекающие, считает военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко. Такую версию событий он озвучил в эфире 24 канала".