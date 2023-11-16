Враг семь раз атаковал на Харьковщине — Генштаб ВСУ
Генштаб в утренней сводке проинформировал о ситуации на фронте и обстрелах.
«В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки, Петропавловки, Ивановки Харьковской области, где наши воины отразили семь атак. На Лиманском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Надежды Луганской области», — отметили в Генштабе.
Населенные пункты Харьковской области — среди 160 в Украине, по которым нанесли артиллерийские удары. В целом враг нанес восемь ракетных и 29 авиационных ударов, совершил 76 обстрелов из РСЗО.
На фронте произошло 65 боевых столкновений.
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«Авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще три — по зенитно-ракетным комплексам противника. Подразделения ракетных войск поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 13 артиллерийских средств, боеприпасов и средство противовоздушной обороны противника», — перечислили в сводке ГШ.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: война, генштаб, обстрелы, сводка;
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- • Дата публикации материала: 16 ноября 2023 в 07:31;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб в утренней сводке проинформировал о ситуации на фронте и обстрелах".