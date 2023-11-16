Главные новости Харькова 16 ноября: семь ударов С-300 ночью, сводка Генштаба
Основные новости текущих суток — в хронике МГ «Объектив».
07:37
Враг семь раз атаковал на Харьковщине — Генштаб ВСУ
«В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки, Петропавловки, Ивановки Харьковской области, где наши воины отразили семь атак. На Лиманском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Надежды Луганской области», — сообщили в утренней сводке Генштаба ВСУ.
07:10
ГСЧС сообщила об одном пожаре из-за обстрела — не в месте «прилета» ракет ночью
«В 22:30 спасатели 60-й Государственной пожарно-спасательной части выехали на ликвидацию пожара, который произошел от попадания вражеского боеприпаса в частный дом в с. Кругляковка Купянского района. Горели конструктивные элементы дома и домашние принадлежности на площади 25 кв. м. Пожарные ликвидировали огонь в 00:24. Пострадавших нет», — проинформировала утром 16 ноября пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
В целом за сутки, по данным спасателей, в регионе было два пожара. Второй — не из-за вражеского обстрела.
07:00
Ночью армия РФ нанесла по меньшей мере семь ударов по населенному пункту Чугуевского района
Воздушную тревогу ночью на Харьковщине объявили в 00:04. Командование Воздушных сил ВСУ сообщило о ракетной опасности.
По данным мониторинговых каналов, военные РФ ударили ракетами по территории области. В 00:14 начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник подтвердил: враг бьет по Харьковщине ракетами С-300.
Начальник ХОВА Олег Синегубов позже проинформировал: враг нанес не менее семи ударов по населенному пункту Чугуевского района. Информации о раненых не было.
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ВС ВСУ, Мельник, ночь, обстрелы, ракетная атака, синєгубов;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Главные новости Харькова 16 ноября: семь ударов С-300 ночью, сводка Генштаба»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 16 ноября 2023 в 07:37;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости текущих суток — в хронике МГ «Объектив»".