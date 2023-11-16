Главные новости Харькова 16 ноября: семь ударов С-300 ночью, сводка Генштаба

Основные новости текущих суток — в хронике МГ «Объектив».

07:37

Враг семь раз атаковал на Харьковщине — Генштаб ВСУ

«В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки, Петропавловки, Ивановки Харьковской области, где наши воины отразили семь атак. На Лиманском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Надежды Луганской области», — сообщили в утренней сводке Генштаба ВСУ.

07:10

ГСЧС сообщила об одном пожаре из-за обстрела — не в месте «прилета» ракет ночью

«В 22:30 спасатели 60-й Государственной пожарно-спасательной части выехали на ликвидацию пожара, который произошел от попадания вражеского боеприпаса в частный дом в с. Кругляковка Купянского района. Горели конструктивные элементы дома и домашние принадлежности на площади 25 кв. м. Пожарные ликвидировали огонь в 00:24. Пострадавших нет», — проинформировала утром 16 ноября пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В целом за сутки, по данным спасателей, в регионе было два пожара. Второй — не из-за вражеского обстрела.

07:00

Ночью армия РФ нанесла по меньшей мере семь ударов по населенному пункту Чугуевского района

Воздушную тревогу ночью на Харьковщине объявили в 00:04. Командование Воздушных сил ВСУ сообщило о ракетной опасности.

По данным мониторинговых каналов, военные РФ ударили ракетами по территории области. В 00:14 начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник подтвердил: враг бьет по Харьковщине ракетами С-300.

Начальник ХОВА Олег Синегубов позже проинформировал: враг нанес не менее семи ударов по населенному пункту Чугуевского района. Информации о раненых не было.