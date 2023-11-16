С Купянщины еще нужно вывезти 22 ребенка – Канашевич о ситуации в районе
По состоянию на 16 ноября из опасных населенных пунктов Купянского района на Харьковщине вывезли 272 ребенка, осталось еще — 22.
«22 ребенка – это 11 семей. И сейчас мы ведем с ними работу по поводу того, чтобы они как можно скорее принимали решения. Мы понимаем, что ситуация такова, что чем ближе мы к финишу, тем труднее объяснять ситуацию. Мы уверены, что в течение недели сделаем все, чтобы детей там не осталось», – сообщил в эфире нацмарафона глава Купянской РВА Андрей Канашевич.
Он также рассказал, что Купянский район армия РФ продолжает постоянно обстреливать. Кроме того, из-за ухудшения погодных условий и ударов периодически отключается свет.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дети, канашевич, Купянщина, обстрелы, свет, харьковщина, эвакуация;
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- • Дата публикации материала: 16 ноября 2023 в 15:44;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 16 ноября из опасных населенных пунктов Купянского района на Харьковщине вывезли 272 ребенка, осталось еще — 22.".