По меньшей мере семь ударов по Чугуевщине. Синегубов сообщил, есть ли раненые

Оккупанты нанесли по меньшей мере семь ударов по населенному пункту Чугуевского района, предварительно — ракетами С-300, сообщает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«Последствия попаданий устанавливаются. На эту минуту информации о пострадавших не поступало», — пишет он в Telegram.

Напомним, воздушная тревога была объявлена в регионе в 00:04. Командование Воздушных сил ВСУ сообщило о ракетной опасности.