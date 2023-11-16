По меньшей мере семь ударов по Чугуевщине. Синегубов сообщил, есть ли раненые
Фото: Вадим Беликов
Оккупанты нанесли по меньшей мере семь ударов по населенному пункту Чугуевского района, предварительно — ракетами С-300, сообщает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
«Последствия попаданий устанавливаются. На эту минуту информации о пострадавших не поступало», — пишет он в Telegram.
Напомним, воздушная тревога была объявлена в регионе в 00:04. Командование Воздушных сил ВСУ сообщило о ракетной опасности.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, обстрел, ракета, синєгубов, Харьков., Чугуевский район;
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- • Дата публикации материала: 16 ноября 2023 в 01:08;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оккупанты нанесли по меньшей мере семь ударов по населенному пункту Чугуевского района, предварительно — ракетами С-300, сообщает начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.".