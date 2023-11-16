Оккупанты наносят удары. Синегубов призвал жителей Харьковщины быть в укрытиях

Российские военные наносят удары, сообщил в 00:05 начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«Вниманию жителей Харькова и области: находитесь в укрытиях!» — написал Синегубов в Telegram.

Также харьковчан призвал быть в укрытиях начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.

Воздушная тревога была объявлена в регионе в 00:04. Командование Воздушных сил ВСУ сообщило о ракетной опасности. По данным мониторинговых каналов, военные РФ ударили ракетами по территории области.