Оккупанты наносят удары. Синегубов призвал жителей Харьковщины быть в укрытиях
Фото: glavcom.ua
Российские военные наносят удары, сообщил в 00:05 начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
«Вниманию жителей Харькова и области: находитесь в укрытиях!» — написал Синегубов в Telegram.
Также харьковчан призвал быть в укрытиях начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал юстиции Сергей Мельник.
Воздушная тревога была объявлена в регионе в 00:04. Командование Воздушных сил ВСУ сообщило о ракетной опасности. По данным мониторинговых каналов, военные РФ ударили ракетами по территории области.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, ракети, синєгубов, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 16 ноября 2023 в 00:11;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские военные наносят удары, сообщил в 00:05 начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.".