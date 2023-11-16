Окупанти завдають ударів по Харківщині. Синєгубов закликав бути в укриттях

Російські військові завдають ударів, повідомив о 00:05 начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“До уваги жителів Харкова та області: перебувайте в укриттях!” – написав Синєгубов у телеграмі.

Також харків’ян закликав бути в укриттях начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

Повітряна тривога була оголошена в регіоні о 00:04. Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило про ракетну небезпеку. За даними моніторингових каналів, військові РФ вдарили ракетами по території області.