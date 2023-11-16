Окупанти завдають ударів по Харківщині. Синєгубов закликав бути в укриттях
Російські військові завдають ударів, повідомив о 00:05 начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
“До уваги жителів Харкова та області: перебувайте в укриттях!” – написав Синєгубов у телеграмі.
Також харків’ян закликав бути в укриттях начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.
Повітряна тривога була оголошена в регіоні о 00:04. Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило про ракетну небезпеку. За даними моніторингових каналів, військові РФ вдарили ракетами по території області.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вибухи, ракети, синєгубов, Харьков.;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2023 в 00:11;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Російські військові завдають ударів, повідомив о 00:05 начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.".