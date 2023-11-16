Щонайменше сім ударів по Чугуївщині. Синєгубов повідомив, чи є поранені
Окупанти завдали щонайменше сім ударів по населеному пункту Чугуївського району, попередньо – ракетами С-300, повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
“Наслідки влучань встановлюються. На цю хвилину інформації про постраждалих не надходило”, – пише він у телеграмі.
Нагадаємо, повітряна тривога була оголошена в регіоні о 00:04. Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило про ракетну небезпеку.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вибухи, обстріл, ракета, синєгубов, Харьков., Чугуевский район;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2023 в 01:08;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Окупанти завдали щонайменше сім ударів по населеному пункту Чугуївського району, попередньо – ракетами С-300, повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.".