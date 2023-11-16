Щонайменше сім ударів по Чугуївщині. Синєгубов повідомив, чи є поранені

Окупанти завдали щонайменше сім ударів по населеному пункту Чугуївського району, попередньо – ракетами С-300, повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Наслідки влучань встановлюються. На цю хвилину інформації про постраждалих не надходило”, – пише він у телеграмі.

Нагадаємо, повітряна тривога була оголошена в регіоні о 00:04. Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило про ракетну небезпеку.