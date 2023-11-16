«Стертые с лица земли»: в Киеве демонстрируют фото сел Харьковщины (фото)

Выставку «Стертые с лица земли» проводит Украинский институт национальной памяти.

Стенды с фото сел, которые уничтожил «русский мир», разместили на Контрактовой площади в Киеве.

«Выставка рассказывает о разрушенных войной городах и селах Харьковщины, Луганщины, Донетчины, Херсонщины и Николаевщины», — сообщили на странице в facebook «УІНП Харків».

Среди сел Харьковщины, фото которых демонстрируют киевлянам и гостям столицы, — Долгенькое в Изюмском районе и Граково в Чугуевском. Оба были прифронтовыми в 2022 году — до деоккупации Харьковщины. В их районе шли ожесточенные бои, поэтому от населенных пунктов практически ничего не осталось.

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