Live
  • Чт 16.11.2023
    • Харьков
  •   +9°С
  • USD 36.26
  • EUR 39.39

«Стертые с лица земли»: в Киеве демонстрируют фото сел Харьковщины (фото)

Культура 11:43   16.11.2023
Оксана Горун
«Стертые с лица земли»: в Киеве демонстрируют фото сел Харьковщины (фото) Фото: «УІНП Харків»

Выставку «Стертые с лица земли» проводит Украинский институт национальной памяти.

Стенды с фото сел, которые уничтожил «русский мир», разместили на Контрактовой площади в Киеве.

«Выставка рассказывает о разрушенных войной городах и селах Харьковщины, Луганщины, Донетчины, Херсонщины и Николаевщины», — сообщили на странице в facebook «УІНП Харків».

Стертые с лица земли - выставка УИНП
Фото: «УІНП Харків»

Среди сел Харьковщины, фото которых демонстрируют киевлянам и гостям столицы, — Долгенькое в Изюмском районе и Граково в Чугуевском. Оба были прифронтовыми в 2022 году — до деоккупации Харьковщины. В их районе шли ожесточенные бои, поэтому от населенных пунктов практически ничего не осталось.

Стертые с лица земли - выставка УИНП 2
Фото: «УІНП Харків»

Читайте также: На Харьковщине вернули электричество в два разбитых села

Стертые с лица земли - выставка УИНП 4
Фото: «УІНП Харків»
Автор: Оксана Горун
Популярно
Главные новости Харькова 16 ноября: куда ночью ударили ракеты (фото)
Главные новости Харькова 16 ноября: куда ночью ударили ракеты (фото)
16.11.2023, 11:49
В Харькове остановились троллейбусы: что случилось
В Харькове остановились троллейбусы: что случилось
16.11.2023, 11:30
С-300 ударили по райцентру на Харьковщине: Синегубов сообщил подробности
С-300 ударили по райцентру на Харьковщине: Синегубов сообщил подробности
16.11.2023, 08:35
Днем 16 ноября на Харьковщине будет «громко»
Днем 16 ноября на Харьковщине будет «громко»
16.11.2023, 09:17
«Стертые с лица земли»: в Киеве демонстрируют фото сел Харьковщины (фото)
«Стертые с лица земли»: в Киеве демонстрируют фото сел Харьковщины (фото)
16.11.2023, 11:43
Когда в Харькове выпадет снег: синоптики сообщили дату
Когда в Харькове выпадет снег: синоптики сообщили дату
16.11.2023, 12:04

Новости по теме:

11:06
Уничтожили две БМП и танк — бригада, обороняющая Харьковщину, показала видео
08:00
Под Купянском давят достаточно мощно, но это — маневр — аналитик
07:31
Враг семь раз атаковал на Харьковщине — Генштаб ВСУ
15:03
В Лондоне нашли письма 250-летней давности, адресованные пленным морякам
11:37
Невозможно серьезно употреблять слова «Россия» и «переговоры» вместе — Кулеба

Вы читали новость: ««Стертые с лица земли»: в Киеве демонстрируют фото сел Харьковщины (фото)»; из категории Культура на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 16 ноября 2023 в 11:43;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Выставку «Стертые с лица земли» проводит Украинский институт национальной памяти".