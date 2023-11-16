Live
  • Чт 16.11.2023
    • Харьков
  •   +8°С
  • USD 36.26
  • EUR 39.39

На Харьковщине вернули электричество в два разбитых села

Общество 10:19   16.11.2023
Оксана Горун
На Харьковщине вернули электричество в два разбитых села Фото: пресс-служба АО «Харьковоблэнерго»

Электричество теперь есть в селах Донецкое и Снежковка Оскольской громады, сообщили в Харьковоблэнерго.

«После начала войны и оккупации населенные пункты Оскольской громады пережили настоящий ад: некоторые села были уничтожены до основания. Энергетики были поражены масштабами разрушений, как инфраструктурных объектов, так и жилых домов. Там, где еще недавно бурлила жизнь, остались разбитые подстанции, оборванные провода и разрушенные опоры. Люди вынуждены были уехать, потому что их дома превратились в руины», — описали ситуацию на территории громады в пресс-службе АО «Харьковоблэнерго».

Электричество в селах Оскольской громады 3
Фото: пресс-служба АО «Харьковоблэнерго»

И.о. старшего мастера Изюмского РЭС Виталий Борщ объяснил: обесточены были все села громады. Но, чтобы вернуть электричество, пришлось ждать, пока работу проведут саперы.

«Дальше шли параллельно с ними, чтобы не терять время. Конечно, сначала взялись за самые крупные села, а также те, где уцелело больше всего домов, например, в центре громады — селе Оскол — свет восстановили в марте, в селах Студенок, Заводы и Спиваковка — летом. Уже осенью электричество появилось в домах жителей Вернополья, Донецкого, а теперь и Снежковки», — пояснил Борщ.

Электричество в селах Оскольской громады
Фото: пресс-служба АО «Харьковоблэнерго»

На очереди — село Топольское. Его уже частично запитали, но в 10 домохозяйствах света еще нет.

«В ближайшее время этот вопрос решим», — пообещал Борщ.

Читайте также: В Харьковоблэнерго объяснили, почему произошло так много порывов проводов

По данным Харьковоблэнерго, на 16 ноября в Харьковской области остаются обесточенными менее 70 населенных пунктов. Более половины из них — в прифронтовой зоне. Восстанавливать там электричество невозможно из-за беспрерывных обстрелов. В целом с начала полномасштабного вторжения РФ на Харьковщине уже восстановили электроснабжение в почти 400 населенных пунктах.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Главные новости Харькова 16 ноября: куда ночью ударили ракеты (фото)
Главные новости Харькова 16 ноября: куда ночью ударили ракеты (фото)
16.11.2023, 10:33
С-300 ударили по райцентру на Харьковщине: Синегубов сообщил подробности
С-300 ударили по райцентру на Харьковщине: Синегубов сообщил подробности
16.11.2023, 08:35
Днем 16 ноября на Харьковщине будет «громко»
Днем 16 ноября на Харьковщине будет «громко»
16.11.2023, 09:17
«Мы не можем рисковать» — Игнат про системы ПВО в прифронтовых регионах
«Мы не можем рисковать» — Игнат про системы ПВО в прифронтовых регионах
16.11.2023, 09:00
Купил права и нарушил комендантский час: в Харькове поймали водителя
Купил права и нарушил комендантский час: в Харькове поймали водителя
16.11.2023, 10:07
Под Купянском давят достаточно мощно, но это — маневр — аналитик
Под Купянском давят достаточно мощно, но это — маневр — аналитик
16.11.2023, 08:00

Новости по теме:

16:23
Из-за мощного ветра обесточены громады в Харьковской области
09:55
Скоро Новый год: для детей Харьковщины объявили конкурс (фото)
10:56
В Харьковоблэнерго объяснили, почему произошло так много порывов проводов
10:52
Последствия урагана — Харьковоблэнерго сообщило, где еще нет света
15:33
Из-за непогоды без света Безлюдовка, Волчанск и несколько сел на Харьковщине

Вы читали новость: «На Харьковщине вернули электричество в два разбитых села»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 16 ноября 2023 в 10:19;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Электричество теперь есть в селах Донецкое и Снежковка Оскольской громады, сообщили в Харьковоблэнерго".