На Харьковщине вернули электричество в два разбитых села
Электричество теперь есть в селах Донецкое и Снежковка Оскольской громады, сообщили в Харьковоблэнерго.
«После начала войны и оккупации населенные пункты Оскольской громады пережили настоящий ад: некоторые села были уничтожены до основания. Энергетики были поражены масштабами разрушений, как инфраструктурных объектов, так и жилых домов. Там, где еще недавно бурлила жизнь, остались разбитые подстанции, оборванные провода и разрушенные опоры. Люди вынуждены были уехать, потому что их дома превратились в руины», — описали ситуацию на территории громады в пресс-службе АО «Харьковоблэнерго».
И.о. старшего мастера Изюмского РЭС Виталий Борщ объяснил: обесточены были все села громады. Но, чтобы вернуть электричество, пришлось ждать, пока работу проведут саперы.
«Дальше шли параллельно с ними, чтобы не терять время. Конечно, сначала взялись за самые крупные села, а также те, где уцелело больше всего домов, например, в центре громады — селе Оскол — свет восстановили в марте, в селах Студенок, Заводы и Спиваковка — летом. Уже осенью электричество появилось в домах жителей Вернополья, Донецкого, а теперь и Снежковки», — пояснил Борщ.
На очереди — село Топольское. Его уже частично запитали, но в 10 домохозяйствах света еще нет.
«В ближайшее время этот вопрос решим», — пообещал Борщ.
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По данным Харьковоблэнерго, на 16 ноября в Харьковской области остаются обесточенными менее 70 населенных пунктов. Более половины из них — в прифронтовой зоне. Восстанавливать там электричество невозможно из-за беспрерывных обстрелов. В целом с начала полномасштабного вторжения РФ на Харьковщине уже восстановили электроснабжение в почти 400 населенных пунктах.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: АО "Харьковоблэнерго", відновлення, восстановление, электричество;
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- • Дата публикации материала: 16 ноября 2023 в 10:19;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Электричество теперь есть в селах Донецкое и Снежковка Оскольской громады, сообщили в Харьковоблэнерго".