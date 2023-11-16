На Харківщині повернули електрику до двох розбитих сіл

Електрика тепер є у селах Донецьке та Сніжківка Оскільської громади на Харківщині, повідомили в Харківобленерго.

“Після початку війни та окупації населені пункти Оскільської громади пережили справжнє пекло: деякі села були знищені вщент. Енергетики були вражені масштабами руйнувань як інфраструктурних об’єктів, так і житлових будинків. Там, де ще недавно вирувало життя, залишилися розбиті підстанції, обірвані дроти та зруйновані опори. Люди вимушені були виїхати, бо їхні оселі перетворилися на руїни”, – описали ситуацію на території громади у пресслужбі АТ “Харківобленерго”.

В.о. старшого майстра Ізюмського РЕМ Віталій Борщ пояснив: знеструмлені були всі села громади. Але щоб повернути електрику, довелося чекати, поки роботу проведуть сапери.

“Далі йшли паралельно з ними, щоб не втрачати час. Звичайно, спочатку взялися за найкрупніші села, а також ті, де вціліло найбільше будинків. Наприклад, у центрі громади – селі Оскіл – світло відновили у березні, у селах Студенок, Заводи та Співаківка – влітку. Вже восени електрика з’явилася в домівках жителів Вірнопілля, Донецького, а тепер і Сніжківки”, – пояснив Борщ.

На черзі – село Топільське. Його вже частково заживили, але в 10 домогосподарствах світла ще немає.

“Найближчим часом це питання вирішимо”, – пообіцяв Борщ.

За даними Харківобленерго, на 16 листопада в Харківській області залишаються знеструмленими менш як 70 населених пунктів. Більш ніж половина з них – у прифронтовій зоні. Відновлювати там електрику неможливо через безперервні обстріли. Загалом із початку повномасштабного вторгнення РФ на Харківщині вже відновили електропостачання у майже 400 населених пунктах.