Live
  • Чт 16.11.2023
    • Харків
  •   +8°С
  • USD 36.26
  • EUR 39.39

На Харківщині повернули електрику до двох розбитих сіл

Суспільство 10:19   16.11.2023
Оксана Горун
На Харківщині повернули електрику до двох розбитих сіл Фото: пресслужба АТ “Харківобленерго”

Електрика тепер є у селах Донецьке та Сніжківка Оскільської громади на Харківщині, повідомили в Харківобленерго.

“Після початку війни та окупації населені пункти Оскільської громади пережили справжнє пекло: деякі села були знищені вщент. Енергетики були вражені масштабами руйнувань як інфраструктурних об’єктів, так і житлових будинків. Там, де ще недавно вирувало життя, залишилися розбиті підстанції, обірвані дроти та зруйновані опори. Люди вимушені були виїхати, бо їхні оселі перетворилися на руїни”, – описали ситуацію на території громади у пресслужбі АТ “Харківобленерго”.

Електрика у селах Оскольської громади 3
Фото: пресслужба АТ “Харківобленерго”

В.о. старшого майстра Ізюмського РЕМ Віталій Борщ пояснив: знеструмлені були всі села громади. Але щоб повернути електрику, довелося чекати, поки роботу проведуть сапери.

“Далі йшли паралельно з ними, щоб не втрачати час. Звичайно, спочатку взялися за найкрупніші села, а також ті, де вціліло найбільше будинків. Наприклад, у центрі громади – селі Оскіл – світло відновили у березні, у селах Студенок, Заводи та Співаківка – влітку. Вже восени електрика з’явилася в домівках жителів Вірнопілля, Донецького, а тепер і Сніжківки”, – пояснив Борщ.

Електрика у селах Оскольської громади
Фото: пресслужба АТ “Харківобленерго”

На черзі – село Топільське. Його вже частково заживили, але в 10 домогосподарствах світла ще немає.

“Найближчим часом це питання вирішимо”, – пообіцяв Борщ.

Читайте також: У Харківобленерго пояснили, чому сталося так багато поривів проводів

За даними Харківобленерго, на 16 листопада в Харківській області залишаються знеструмленими менш як 70 населених пунктів. Більш ніж половина з них – у прифронтовій зоні. Відновлювати там електрику неможливо через безперервні обстріли. Загалом із початку повномасштабного вторгнення РФ на Харківщині вже відновили електропостачання у майже 400 населених пунктах.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Головні новини Харкова 16 листопада: куди вночі вдарили ракети (фото)
Головні новини Харкова 16 листопада: куди вночі вдарили ракети (фото)
16.11.2023, 10:33
Сьогодні 16 листопада: яке свято та день в історії
Сьогодні 16 листопада: яке свято та день в історії
16.11.2023, 06:00
Купив права та порушив комендантську годину: в Харкові спіймали водія
Купив права та порушив комендантську годину: в Харкові спіймали водія
16.11.2023, 10:07
На Харківщині повернули електрику до двох розбитих сіл
На Харківщині повернули електрику до двох розбитих сіл
16.11.2023, 10:19
Головний слідчий Харківщини в Гаазі з’ясовував долю 89 колаборантів
Головний слідчий Харківщини в Гаазі з’ясовував долю 89 колаборантів
16.11.2023, 09:40
С-300 вдарили по райцентру на Харківщині: Синєгубов повідомив подробиці
С-300 вдарили по райцентру на Харківщині: Синєгубов повідомив подробиці
16.11.2023, 08:35

Новини за темою:

16:23
Через потужний вітер знеструмлені громади на Харківщині
09:55
Невдовзі Новий рік: для дітей Харківщини оголосили конкурс (фото)
10:56
У Харківобленерго пояснили, чому сталося так багато поривів дротів
10:52
Наслідки урагану – Харківобленерго повідомило, де ще немає світла
15:33
Через негоду без світла Безлюдівка, Вовчанськ і кілька сіл на Харківщині

Ви читали новину: «На Харківщині повернули електрику до двох розбитих сіл»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 16 Листопада 2023 в 10:19;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Електрика тепер є у селах Донецьке та Сніжківка Оскільської громади на Харківщині, повідомили в Харківобленерго".