У Харківобленерго пояснили, чому сталося так багато поривів дротів

Підбиваючи підсумки масового падіння дерев на лінії електропередач у Харкові та області через нещодавній ураган, у Харківобленерго закликали власників земельних ділянок вчасно прорізати насадження.

“Фахівці обленерго, які усували наслідки негоди, вважають, що багатьох аварійних ситуацій можна було б уникнути, якщо б власники земельних ділянок дотримувалися правил охорони електромереж: вчасно виконували обрізку зелених насаджень, а також прибирали аварійні дерева”, – заявила пресслужба АТ “Харківобленерго“.

Як приклад енергетики навели ситуацію в Григорівському Борі в Харкові. Там на одну лінію ЛЕП впало одразу п’ять дерев. Через це вона не працювала кілька днів (лінію підключили лише 31 жовтня).

“За останні два тижні це вже третій випадок відключення лінії через падіння сосен. Хочу звернути увагу також на те, що подібні аварійні ситуації призводять до пошкодження елементів обладнання, що своєю чергою збільшує час на відновлення. Також нагадую, що висадка дерев у безпосередній близькості від ліній електропередачі заборонена, а власники земельних ділянок зобов’язані слідкувати за станом насаджень та виконувати їх своєчасну обрізку. Ми постійно пишемо листи, в яких роз’яснюємо необхідність дотримуватися цих норм. Щобільше, ми готові самі провести розчищення, але постійно зустрічаємо опір харківської екологічної інспекції”, – пояснив начальник Харківського високовольтного району електричних мереж (РЕМ) АТ “Харківобленерго” Олександр Ганус.

За його інформацією, через відключення цієї лінії частину харківських споживачів заживили за резервною схемою. При цьому енергетики нагадали: в умовах постійної небезпеки російських ракетних атак відключення ключових ЛЕП ще й з “побутових” причин може загрожувати безперебійності електропостачання мешканців регіону.